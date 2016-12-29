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Внешний госдолг на 1 декабря составил 13,5 млрд долларов

30.12.2016 12:04 — Новости Экономики | БелаПАН  
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При этом внешний госдолг по состоянию на 1 декабря составил 13,5 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 1 млрд 71,6 млн долларов, или на 8,6%. В январе—ноябре привлечены внешние государственные займы на сумму 1 млрд 760,9 млн долларов США:  800 млн долларов — Евразийского фонда стабилизации и развития; 493,8 млн долларов — правительства и банков Российской Федерации; 345,8 млн долларов — банков КНР;  119,5 млн долларов — МБРР; 1,8 млн долларов — ЕБРР и СИБ. Погашение внешнего госдолга с начала 2016 года составило 778,2 млн долларов США: 264,8 млн долларов — Евразийский фонд стабилизации и развития; 275 млн долларов — правительство Российской Федерации;  184,2 млн долларов — банки КНР; 51,4 млн долларов — МБРР; 2,7 млн долларов — США; 0,1 млн долларов — ЕБРР и СИБ. Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря составил 10,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 4,1%. За январь—ноябрь 2016 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на 1 млрд 485,6 млн долларов США и 533 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на 1 млрд 442,6 млн долларов США и 599,5 млн рублей. По мнению ряда экспертов, у белорусского правительства нет других источников погашения долгов, кроме внешних заимствований. В 2017 году необходимо направить на погашение государственного долга 5 млрд 232,2 млн рублей. Погашение госдолга в иностранной валюте составит 2 млрд 311 млн долларов США. При этом в 2017 году планируется привлечь 1 млрд 860 млн долларов США (4 млрд 83,4 млн рублей): за счет трех траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития — 700 млн долларов, выпуска еврооблигаций — 800 млн долларов, выпуска внутренних гособлигаций — 360 млн долларов. Напомним, за 2015 год государственный долг Беларуси вырос на 131,1 трлн рублей, или на 66,4%, и на 1 января 2016 года составил 328,6 трлн рублей. При этом внешний госдолг на 1 января 2016 года составил 12,4 млрд долларов США, уменьшившись с начала 2015 года на 133,9 млн долларов, или на 1,1%. Лимит внешнего госдолга Беларуси на 2016 год установлен в 17 млрд долларов — это предусмотрено законом о бюджете. Лимит внутреннего государственного долга на 2016 год установлен в 115 трлн рублей.
 
 
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При этом внешний госдолг по состоянию на 1 декабря составил 13,5 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 1 млрд 71,6 млн долларов, или на 8,6%. В январе—ноябре...

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