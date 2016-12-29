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"Если у тебя миллион долларов доход, поделись". Президент призвал заняться благотворительностью

30.12.2016 12:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Бизнес в Беларуси должен активнее участвовать в благотворительности и поддержке стариков и детей. Об этом сегодня заявил глава государства Александр Лукашенко во время посещения в Столбцовском районе Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов, передает БЕЛТА.

По словам президента, в данном вопросе имеется положительный зарубежный опыт. Он поручил проработать соответствующее направление и в Беларуси. «Когда ты богатый человек, когда у тебя минимум миллион долларов в год дохода, почему ты не можешь заниматься этой благотворительностью (понятно, и налоги заплатил, и прочее), — сказал Александр Лукашенко. — Продумайте этот вопрос. Может, и обязаловки нам не надо вводить. Просто попросить людей, сориентировать их на это, и люди будут понемножку давать эти деньги. Сами же будут стариками. И не факт, что много денег к такому возрасту останется».

Президент подчеркнул, что помощь старикам и детям не должна быть эпизодической, по каким-то отдельным поводам или праздникам, но должна проводиться на постоянной основе. «Чтобы был какой-то фонд. Вплоть до того что они пусть сами контролируют этот фонд. Но надо подумать, как это сделать», — резюмировал глава государства.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Минскую область. Президент посещает Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов.

Планируется, что Александру Лукашенко доложат о работе данного госучреждения, а также о развитии системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Президент ознакомится с условиями проживания, организации досуга, лечения и реабилитации ветеранов войны, труда, инвалидов. Александр Лукашенко также пообщается с ветеранами, проживающими в доме-интернате.

В минувшем году, напомним, президент накануне Рождества посетил дом-интернат для ветеранов войны и труда «Світанак» в поселке Тресковщина Минского района. Глава государства пообщался с пенсионерами в неформальной обстановке, спел с ними «Катюшу» и «Улыбку без сомнения», а также вручил ветеранам подарки.

Читать полностью: https://news.tut.by/society/479740.html

 
 
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Президент подчеркнул, что помощь старикам и детям не должна быть эпизодической, по каким-то отдельным поводам или праздникам, но должна проводиться на постоянной...

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