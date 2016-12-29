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Россельхознадзор снова недоволен белорусским молоком

30.12.2016 12:56 — Новости Экономики | БДГ  
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Россельхознадзор нашел незаявленное сухое молоко в составе готовой продукции.

 

Ведомство сообщает о выявлении в ультрапастеризованном и стерилизованном молоке производства белорусских заводов сухое молоко, которое не было заявлено производителем, что является нарушением.

Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям РФ, Тверской межобластной ветлабараторией при проведении лабораторных исследований партий молока ультрапастеризованного и стерилизованного, произведенного предприятиями Республики Беларусь, выявлено в составе незабвенное производителем сухое молоко. 

В частности, сообщается, что «выявлено несоответствие образцов маркировке товара и требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», выразившееся в качественном определении наличия сухого молока, использование которого не было заявлено производителем».

Претензии у российского надзорного ведомства возникли к продукции ОАО «Милкавита» (молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д.ж. 2,5%), ОАО «Молочный мир» (молоко с массовой долей жира 2,5% ультрапастеризованное), Нарочанского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (молоко питьевое стерилизованное с м.д.ж. 3,2%), ОАО «Молочный мир» (молоко питьевое ультрапастеризованное м.д.ж. 2,5%).

Отдельно на сайте ведомства сказано о том, что ранее идентифицировать сухое молоко в молочных продуктах в лабораторных условия было невозможно из-за отсутствия диагностических наборов. В настоящее время методика определения сухого молока в молочной продукции разработана.

Напомним, что ранее заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло заявил: «Россельхознадзор» предъявляет к белорусской продукции необоснованно завышенные требования. Александр Лукашенко 12 декабря подверг жесткой критике претензии руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта к белорусскому продовольствию. А последний, в свою очередь, ранее раскритиковал Беларусь за недобросовестность, и поставил под сомнение качество многих товаров, которые наша страна экспортирует в Россию, в том числе, и молока. Россельхознадзор также обвинил Беларусь в нежелании устранять недочеты и базарном пиаре за счет многочисленных скандалов.

 
 
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Россельхознадзор сообщает о выявлении в ультрапастеризованном и стерилизованном молоке производства белорусских заводов сухое молоко.

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