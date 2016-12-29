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Россельхознадзор снова недоволен белорусским молоком
30.12.2016 12:56 — Новости Экономики | БДГ
Россельхознадзор нашел незаявленное сухое молоко в составе готовой продукции.
Ведомство сообщает о выявлении в ультрапастеризованном и стерилизованном молоке производства белорусских заводов сухое молоко, которое не было заявлено производителем, что является нарушением.
Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям РФ, Тверской межобластной ветлабараторией при проведении лабораторных исследований партий молока ультрапастеризованного и стерилизованного, произведенного предприятиями Республики Беларусь, выявлено в составе незабвенное производителем сухое молоко.
В частности, сообщается, что «выявлено несоответствие образцов маркировке товара и требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», выразившееся в качественном определении наличия сухого молока, использование которого не было заявлено производителем».
Претензии у российского надзорного ведомства возникли к продукции ОАО «Милкавита» (молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д.ж. 2,5%), ОАО «Молочный мир» (молоко с массовой долей жира 2,5% ультрапастеризованное), Нарочанского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (молоко питьевое стерилизованное с м.д.ж. 3,2%), ОАО «Молочный мир» (молоко питьевое ультрапастеризованное м.д.ж. 2,5%).
Отдельно на сайте ведомства сказано о том, что ранее идентифицировать сухое молоко в молочных продуктах в лабораторных условия было невозможно из-за отсутствия диагностических наборов. В настоящее время методика определения сухого молока в молочной продукции разработана.
Напомним, что ранее заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло
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Россельхознадзор сообщает о выявлении в ультрапастеризованном и стерилизованном молоке производства белорусских заводов сухое молоко.
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