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Холдинги, антикризисное управление и пармезан. Заяц рассказал, как будут оздоравливать АПК
30.12.2016 13:07 — Новости Экономики | Tut.by
В Беларуси разработаны бизнес-планы развития проблемных сельхозпредприятий. Одной из перспективных моделей развития их является создание холдингов. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.
Министр напомнил, что в стране есть необходимая правовая база по решению проблемных вопросов сельхозорганизаций. «Работают указы Президента № 253, 251 и 268. Таким образом созданы инструменты для того, чтобы оздоровить экономику 425 хозяйств», — сказал он.
Все под контролем
Восстанавливать платежеспособность организаций АПК в Беларуси будут через досудебное оздоровление и антикризисное управление. По словам Леонида Зайца, уже сформированы соответствующие перечни: 102 предприятия приобрели антикризисное управление и 323 пройдут досудебное оздоровление. «Разработаны бизнес-планы развития предприятий. Все вопросы взяты на контроль со стороны местных органов власти и Минсельхозпрода», — информировал руководитель профильного ведомства.
«Безусловно, принимаемые меры дадут возможность оздоровить предприятия. Но самое главное — в стране создан инструмент, с помощью которого будут развязываться экономические проблемы предприятий. Это цивилизованный метод управления экономическим состоянием убыточных предприятий», — отметил Леонид Заяц. При этом он особо подчеркнул, что необходимо сохранить предназначение сельхозпредприятий, обеспечить занятость людей, дать возможность им трудиться и зарабатывать на своей родной земле.
Перспективная модель
По мнению министра, создание холдингов в агропромышленном комплексе является перспективной моделью развития.
«Например, агрокомбинат „Дзержинский“. Это мощный холдинг с 15 тыс. га земли. Производит более 50 тыс. т мяса и свыше 30 тыс. т молока. При этом до объединения в холдинг субъекты хозяйствования имели показатели вдвое ниже», — пример пример Леонид Заяц.
По его словам, в планах — создание холдинга в Шкловском районе, в состав которого войдут 3 хозяйства.
В целом министр сельского хозяйства и продовольствия подчеркнул, что «необходимо наполнять и реализовывать бизнес-планы, в основу которых положено экономическое развитие холдингов».
Импортозамещение
Министр также отметил, что предприятия постоянно осваивают выпуск новых видов продукции, что позволяет в непростых экономических условиях конкурировать на мировых рынках.
«На одном из предприятий республики создается твердый сыр — аналог итальянского пармезана. В ближайшее время этот продукт появится на полках магазинов. Уверен, он завоюет своего потребителя», — сказал Леонид Заяц.
«В Беларуси работает институт мясо-молочной промышленности, наука, производственники — все заинтересованы в том, чтобы белорусский бренд был узнаваем и приносил доход», — подчеркнул министр.
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В Беларуси разработаны бизнес-планы развития проблемных сельхозпредприятий.
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