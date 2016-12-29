В Беларуси разработаны бизнес-планы развития проблемных сельхозпредприятий. Одной из перспективных моделей развития их является создание холдингов. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.



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Министр напомнил, что в стране есть необходимая правовая база по решению проблемных вопросов сельхозорганизаций. «Работают указы Президента № 253, 251 и 268. Таким образом созданы инструменты для того, чтобы оздоровить экономику 425 хозяйств», — сказал он.

Все под контролем

Восстанавливать платежеспособность организаций АПК в Беларуси будут через досудебное оздоровление и антикризисное управление. По словам Леонида Зайца, уже сформированы соответствующие перечни: 102 предприятия приобрели антикризисное управление и 323 пройдут досудебное оздоровление. «Разработаны бизнес-планы развития предприятий. Все вопросы взяты на контроль со стороны местных органов власти и Минсельхозпрода», — информировал руководитель профильного ведомства.

«Безусловно, принимаемые меры дадут возможность оздоровить предприятия. Но самое главное — в стране создан инструмент, с помощью которого будут развязываться экономические проблемы предприятий. Это цивилизованный метод управления экономическим состоянием убыточных предприятий», — отметил Леонид Заяц. При этом он особо подчеркнул, что необходимо сохранить предназначение сельхозпредприятий, обеспечить занятость людей, дать возможность им трудиться и зарабатывать на своей родной земле.

Перспективная модель

По мнению министра, создание холдингов в агропромышленном комплексе является перспективной моделью развития.

«Например, агрокомбинат „Дзержинский“. Это мощный холдинг с 15 тыс. га земли. Производит более 50 тыс. т мяса и свыше 30 тыс. т молока. При этом до объединения в холдинг субъекты хозяйствования имели показатели вдвое ниже», — пример пример Леонид Заяц.

По его словам, в планах — создание холдинга в Шкловском районе, в состав которого войдут 3 хозяйства.

В целом министр сельского хозяйства и продовольствия подчеркнул, что «необходимо наполнять и реализовывать бизнес-планы, в основу которых положено экономическое развитие холдингов».

Импортозамещение

Министр также отметил, что предприятия постоянно осваивают выпуск новых видов продукции, что позволяет в непростых экономических условиях конкурировать на мировых рынках.

«На одном из предприятий республики создается твердый сыр — аналог итальянского пармезана. В ближайшее время этот продукт появится на полках магазинов. Уверен, он завоюет своего потребителя», — сказал Леонид Заяц.

«В Беларуси работает институт мясо-молочной промышленности, наука, производственники — все заинтересованы в том, чтобы белорусский бренд был узнаваем и приносил доход», — подчеркнул министр.

Как сообщалось, в июле текущего года президент подписал указ № 251 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь» и указ № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций». Документы направлены на повышение эффективности функционирования и решение отдельных финансовых проблем в организациях АПК. В них предусмотрены механизмы финансового оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций, в том числе путем передачи на определенных условиях активов таких организаций эффективному собственнику. Определены также стимулирующие меры вывода сельхозорганизаций на стабильную работу. Кроме того, вводится упрощенный порядок государственной регистрации создания предприятия как имущественного комплекса неплатежеспособной сельхозорганизации без наличия правоудостоверяющих документов на объекты недвижимого имущества. В документах также предусмотрено обеспечение управляемости инициирования неплатежеспособными сельхозорганизациями своей несостоятельности, в том числе для законной защиты и сохранения сельхозпроизводства, восстановления платежеспособности либо подготовки имущественного комплекса для продажи инвесторам или передачи кредиторам в счет долгов.