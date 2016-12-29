На 1 декабря 2016 года государственный долг нашей страны составил 36,8 млрд рублей. С начала этого года он вырос на 12% или на 3,9 млрд рублей.

При этом внешний госдолг Беларуси с начала года увеличился на более, чем 1 млрд долларов и на 1 декабря достиг 13,5 млрд долларов. При этом за 11 месяцев года Беларусь взяла в долг более 1,7 млрд долларов, большая часть из которых пришлась на выделенные Россией кредиты.

ЕФСР выделил Беларуси 800 млн долларов, еще 493 млн долларов выделено российским правительством и банками. Также солидным кредитором уже традиционно стал Китай: в 2016 году Беларусь получила от банков КНР более 345 млн долларов. Еще 119,5 млн выделил МБРР и 1,8 млн - ЕБРР и СИБ.

Как сообщает Минфин Беларуси, погашение внешнего государственного долга с начала 2016 года составило 778,2 млн долларов: 264,8 млн долларов выплачено ЕФСР, 275 млн - российскому правительству, 184,2 млн банкам Китая, еще 51,4 млн - МБРР.

При этом внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2016 года составил 10,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 4,1 %.

«За январь-ноябрь 2016 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1 485,6 млн долларов США и 533,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1 442,6 млн долларов США и 599,5 млн рублей», - сообщает Минфин.