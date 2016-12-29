Совет Министров утвердил новую проектную документацию по строительству Белорусской АЭС. Как сообщалось ранее, корректировки связаны с несоответствием сметной и фактической стоимости возведения объекта по отдельным позициям.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY. Снимок сделан в апреле 2016 года

Постановлением Совмина от 29 декабря № 1101 утверждена проектная документация по строительству БелАЭС. Предыдущее постановление № 857 от 2013 года признано утратившим силу.

Главное изменение — в предварительной сметной стоимости проекта (сводке затрат). Теперь эти цифры составляют 56,111 млрд российских рублей в ценах 2001 года, 2,9 трлн белорусских рублей в ценах 2006 года и 340,86 млн долларов США.

В предыдущем постановлении цифра в российских рублях составляла 44,581 млрд российских рублей. Таким образом, стоимость теперь возросла на четверть или 25%.

Деньги будут распределены на строительство различных объектов АЭС. Например, российская валюта пойдет объекты атомной станции. Белорусские рубли — на подготовительный период, выполнение проектно-изыскательских работ, производственную базу станции, объекты жилфонда, подстанцию 110/10 кВ «Вилия», железнодорожную линию к АЭС и две автодороги (от Р45 (Гоза) — АЭС — Островец и «Юго-восточный обход город Островец» с выходом на автомобильную дорогу М7 Минск — Ошмяны — граница Литвы), а также на другие расходы. Средства в долларовой валюте пойдут на выдачу мощности и связь АЭС с энергосистемой.

Белорусская АЭС будет включать в себя два энергоблока номинальной мощностью 1194 МВт каждый. Срок службы объекта — 50 лет, согласно документации. Среднегодовой отпуск электроэнергии при работе АЭС в базовом режиме — 17 095 млн кВТ*ч.

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС. В ноябре вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил о том, что первый блок БелАЭС будет введен в строй в 2019 году . Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году, второй — в 2020-м. Такая задержка вызвана тем, что Беларусь приняла решение заменить корпус реактора из-за инцидента с ним в июле этого года. По последним данным, с начала строительства станции выполнено более 30% объема строительно-монтажных работ, предусмотренных проектом, на стройке работают более 5 тысяч человек.

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