|
Дороже на 11,5 млрд российских рублей. Совмин согласовал новую смету строительства БелАЭС
30.12.2016 13:50 — Новости Экономики | Tut.by
Совет Министров
Постановлением Совмина от 29 декабря № 1101 утверждена проектная документация по строительству БелАЭС. Предыдущее постановление № 857 от 2013 года признано утратившим силу.
Главное изменение — в предварительной сметной стоимости проекта (сводке затрат). Теперь эти цифры составляют 56,111 млрд российских рублей в ценах 2001 года, 2,9 трлн белорусских рублей в ценах 2006 года и 340,86 млн долларов США.
В предыдущем постановлении цифра в российских рублях составляла 44,581 млрд российских рублей. Таким образом, стоимость теперь возросла на четверть или 25%.
Деньги будут распределены на строительство различных объектов АЭС. Например, российская валюта пойдет объекты атомной станции. Белорусские рубли — на подготовительный период, выполнение проектно-изыскательских работ, производственную базу станции, объекты жилфонда, подстанцию 110/10 кВ «Вилия», железнодорожную линию к АЭС и две автодороги (от Р45 (Гоза) — АЭС — Островец и «Юго-восточный обход город Островец» с выходом на автомобильную дорогу М7 Минск — Ошмяны — граница Литвы), а также на другие расходы. Средства в долларовой валюте пойдут на выдачу мощности и связь АЭС с энергосистемой.
Белорусская АЭС будет включать в себя два энергоблока номинальной мощностью 1194 МВт каждый. Срок службы объекта — 50 лет, согласно документации. Среднегодовой отпуск электроэнергии при работе АЭС в базовом режиме — 17 095 млн кВТ*ч.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщалось раньше, корректировки связаны с несоответствием сметной и фактической стоимости возведения объекта по отдельным позициям.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии