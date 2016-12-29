Прокуратура Минской области потребовала от руководства ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» принять меры по устранению нарушений законодательства при осуществлении экспортных поставок товаров и взыскании просроченной дебиторской задолженности.





Как сообщила БелаПАН старший помощник областного прокурора Лариса Пархимович, проведенная проверка показала, что «обществом не приняты исчерпывающие меры, направленные на сокращение внешней просроченной дебиторской задолженности». Установлено, что на протяжении текущего года наблюдается тенденция увеличения размера просроченной внешней дебиторской задолженности, не приняты необходимые меры к обеспечению завершения в срок внешнеторговых операций.

Наибольшие суммы внешней просроченной дебиторской задолженности приходятся на контрагентов из Китая. Так, в мае 2014 года между ОАО «БелАЗ» и контрагентом из Китая был заключен контракт на поставку в Зимбабве 10 карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 тонн, 5 фронтальных погрузчиков и колесных бульдозеров. В соответствии с контрактом продукция на общую сумму около 10 млн долларов США отгружена. Установленный срок получения выручки по договору — апрель 2016 года.

Проверка показала, что по состоянию на начало декабря текущего года расчет китайским предприятием не произведен, а белорусской компанией по внешнеторговому контракту направлена только одна претензия в мае 2016 года. Ответ на нее не получен. До настоящего времени не достигнуты договоренности о возможности заключения договоров уступки права требования и не согласованы графики погашения задолженности.

По факту служебной халатности должностных лиц ОАО «БелАЗ», допущенной при исполнении договора уступки права требования, повлекшей тяжкие последствия в виде ущерба в особо крупном размере, прокуратурой Минской области в июле текущего года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 428 УК (служебная халатность).