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Госдолг Беларуси с начала года увеличился на 12%

30.12.2016 15:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Государственный долг Беларуси на 1 декабря составил 36,8 млрд деноминированных рублей и увеличился по сравнению с началом 2016 года на 3,9 млрд рублей, или на 12%. Такие данные обнародовал Минфин Беларуси.

Внешний госдолг по состоянию на 1 декабря составил 13,5 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1,072 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 8,6%.

По данным Минфина, за 11 месяцев 2016 года были привлечены внешние государственные займы на сумму 1,761 млрд долларов.

В частности, 800 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития, 493,8 млн — правительства и банков России, 345,8 млн — китайских банков, 119,5 млн — Всемирного банка, 1,8 млн — Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестбанка.

В текущем году Беларусь также погасила 778,2 млн долларов внешнего госдолга. Были выполнены обязательства перед Евразийским фондом (264,8 млн долларов), правительством РФ (275 млн), банками Китая (184,2 млн), Всемирным банком (51,4 млн), США (2,7 млн), ЕБРР и СИБ (0,1 млн).

Внутренний госдолг по состоянию на 1 декабря составил 10,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 4,1%.

За январь-ноябрь текущего года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1,486 млрд долларов и 533 млн рублей. Погашено валютных и рублевых бумаг для юридических и физлиц на сумму 1,443 млрд долларов и 599,5 млн рублей, следует из сообщения Минфина.

Как ранее сообщалось, расходы на обслуживание госдолга в 2017 году вырастут до 2,5 млрд рублей, в том числе обслуживание внешнего долга обойдется в 1,7 млрд рублей. В целом на погашение государственного долга в республиканском бюджете предусмотрено 5,2 млрд, в том числе внешнего госдолга — 2,3 млрд рублей, внутреннего — 2,9 млрд рублей.

Для этого планируется привлечь 1,9 млрд долларов, из них 700 млн долларов — средства кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Еще 360 млн долларов власти намерены получить за счет размещения валютных облигаций на внутреннем рынке и 800 млн долларов — от размещения евробондов.

 
 
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Внешний госдолг по состоянию на 1 декабря составил 13,5 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1,072 млрд долларов, или на 8,6%.

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