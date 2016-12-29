﻿ Кобяков о зарплате $500: главное – не сломать текущие балансы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кобяков о зарплате $500: главное – не сломать текущие балансы

30.12.2016 16:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Решать задачу по обеспечению в 2017 году средней заработной платы по стране в размере 500 долларов США в Совмине будет заниматься новый заместитель премьера Василий Жарко, сообщил в пятницу премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Кобяков о зарплате 0: главное – не сломать текущие балансы
© Sputnik Сергей Гунеев
Лукашенко на Новый год мечтает о зарплате в $500 по стране

Кобяков 30 декабря представил коллективу аппарата Совета министров своего нового зама, который был назначен на должность вице-премьера накануне вечером. Во время представления премьер напомнил о поручении Александра Лукашенко о существенном изменении уровня оплаты труда белорусов в следующем году.

"Главное – организовать сам процесс по реализации этих поручений, не сломав при этом текущие макроэкономические балансы, которые сложились в последнее время и одновременно выполнить задачу президента", – цитирует пресс-служба правительства слова Кобякова.

Он также отметил, что это задача непростая, ставилась не один раз и в целом решалась неэффективно.

"И поэтому, Василий Иванович, у вас есть опыт по решению таких сложных задач. Удавалось их решать. И надеемся, что вы с таким же энтузиазмом и желанием включитесь", – Кобяков.

В свою очередь, Жарко пообещал, что приложит все усилия для выполнения поставленного. 

Ранее Лукашенко, посещая Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов, заявил, что лучшим подарком для него на Новый год станет средняя зарплата в размере 500 долларов. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задача зарплаты "по 500", по словам премьера, непростая, ставилась не один раз и в целом решалась неэффективно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Госдолг Беларуси с начала года увеличился на 12%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика