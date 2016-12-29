МИНСК, 30 дек – Sputnik. Решать задачу по обеспечению в 2017 году средней заработной платы по стране в размере 500 долларов США в Совмине будет заниматься новый заместитель премьера Василий Жарко, сообщил в пятницу премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко на Новый год мечтает о зарплате в $500 по стране

Кобяков 30 декабря представил коллективу аппарата Совета министров своего нового зама, который был назначен на должность вице-премьера накануне вечером. Во время представления премьер напомнил о поручении Александра Лукашенко о существенном изменении уровня оплаты труда белорусов в следующем году.

"Главное – организовать сам процесс по реализации этих поручений, не сломав при этом текущие макроэкономические балансы, которые сложились в последнее время и одновременно выполнить задачу президента", – цитирует пресс-служба правительства слова Кобякова.

Он также отметил, что это задача непростая, ставилась не один раз и в целом решалась неэффективно.

"И поэтому, Василий Иванович, у вас есть опыт по решению таких сложных задач. Удавалось их решать. И надеемся, что вы с таким же энтузиазмом и желанием включитесь", – Кобяков.

В свою очередь, Жарко пообещал, что приложит все усилия для выполнения поставленного.

Ранее Лукашенко, посещая Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов, заявил, что лучшим подарком для него на Новый год станет средняя зарплата в размере 500 долларов.