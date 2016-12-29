Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



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В послании отмечается, что 2016 год «подтвердил непреходящую ценность российско-белорусской дружбы и продемонстрировал успешное решение актуальных вопросов двусторонней повестки дня и строительства Союзного государства, несмотря на сложную международную обстановку».

Путин также выразил надежду на продолжение совместной работы по наращиванию всего комплекса российско-белорусских партнерских связей, по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов и обеспечению стабильности и безопасности на евразийском пространстве.

Кроме Александра Лукашенко Владимир Путин поздравил и других глав государств.