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Путин поздравил Лукашенко с Новым годом
30.12.2016 17:21 — Новости Экономики | Tut.by
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом
В послании отмечается, что 2016 год «подтвердил непреходящую ценность российско-белорусской дружбы и продемонстрировал успешное решение актуальных вопросов двусторонней повестки дня и строительства Союзного государства, несмотря на сложную международную обстановку».
Путин также выразил надежду на продолжение совместной работы по наращиванию всего комплекса российско-белорусских партнерских связей, по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов и обеспечению стабильности и безопасности на евразийском пространстве.
Кроме Александра Лукашенко Владимир Путин поздравил и других глав государств.
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В послании отмечается, что 2016 год "подтвердил непреходящую ценность российско-белорусской дружбы".
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