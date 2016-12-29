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Путин поздравил Лукашенко с Новым годом

30.12.2016 17:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.


Фото: Reuters

В послании отмечается, что 2016 год «подтвердил непреходящую ценность российско-белорусской дружбы и продемонстрировал успешное решение актуальных вопросов двусторонней повестки дня и строительства Союзного государства, несмотря на сложную международную обстановку».

Путин также выразил надежду на продолжение совместной работы по наращиванию всего комплекса российско-белорусских партнерских связей, по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов и обеспечению стабильности и безопасности на евразийском пространстве.

Кроме Александра Лукашенко Владимир Путин поздравил и других глав государств.

 
 
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В послании отмечается, что 2016 год "подтвердил непреходящую ценность российско-белорусской дружбы".

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