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Кобяков о 500-долларовой зарплате: Главное — организовать сам процесс, не сломав при этом текущие макроэкономические балансы
30.12.2016 17:28 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 30 декабря. Премьер-министр Андрей Кобяков 30 декабря представил аппарату Совета министров заместителя премьер-министра Василия Жарко, затронув тему поручения Александра Лукашенко повысить среднюю заработную плату по стране до 500 долларов в эквиваленте.
"Главное — организовать сам процесс по реализации этих поручений, не сломав при этом текущие макроэкономические балансы, которые сложились в последнее время, и одновременно выполнить задачу президента", — цитирует руководителя правительства его пресс-служба. По его словам, задача непростая. "Она ставилась не один раз, и, в общем, решалась не с той эффективностью, как хотелось. И поэтому, Василий Иванович, у вас есть опыт по решению таких сложных задач. Удавалось их решать. И надеемся, что вы с таким же энтузиазмом и желанием включитесь в решение тех задач, поставленных президентом", — сказал Кобяков.
Руководитель правительства отметил, что Жарко давно знаком всем сотрудникам аппарата. "На протяжении последних 10 лет Василий Иванович возглавлял Министерство здравоохранения. Он принимал активное участие в работе правительства. Я рассчитываю на то, что Василий Иванович быстро войдет в курс дел, поскольку на протяжении этих лет он возглавлял определенный участок, бывал на оперативных совещаниях, с участием заместителя премьер-министра, видел, что происходит в смежных отраслях социального блока, который курировала Наталья Ивановна Кочанова. Я хочу сказать, что Василий Иванович все это хорошо представляет", — заявил премьер-министр.
В свою очередь Жарко отметил, что приложит все усилия для выполнения поставленных перед ним задач.
Марина Носова, БелаПАН.
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Кобяков о 500-долларовой зарплате: Главное — организовать сам процесс, не сломав при этом текущие макроэкономические балансы
Минск, 30 декабря. Премьер-министр Андрей Кобяков 30 декабря представил аппарату Совета министров заместителя премьер-министра Василия Жарко, затронув тему...
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