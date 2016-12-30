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Итоги года: как изменился Минск в 2016 году?

30.12.2016 20:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Под занавес уходящего 2016 года Sputnik вспоминает, как изменился Минск в этом году. Какие проблемы больше всего волновали жителей столицы, что в городе изменилось и что изменится в будущем — в обзоре Sputnik.

2-ая больница и ВДНХ: оставить нельзя, сносить

Разговоры о возможном сносе старого здания второй клинической больницы и комплекса "Белэкспо" на улице Янки Купалы велись уже давно, но до этого пока не доходило. В конце 2016 года власти Минска окончательно решили: на месте ВДНХ и 2-й горбольницы появится торгово-гостиничный центр со "смелой архитектурой". Куда после сноса "переедет" популярная книжная ярмарка — пока непонятно.

Итоги года: как изменился Минск в 2016 году?
© Sputnik / Виктор Толочко
Комплекс "Белэкспо" на улице Янки Купалы

Вместо музея ВОВ "выбитого зуба" не будет
Итоги года: как изменился Минск в 2016 году?
© Sputnik / Виктор Толочко
Шорец: "Газпром" не консервировали, по отелю у цирка идут переговоры

После сноса старого здания музея Великой Отечественной войны стал актуальным вопрос: что заменит здание на Октябрьской площади. Когда-то мэр Минска Андрей Шорец предполагал, что там может появиться зона отдыха наподобие московского парка имени Горького, но… К концу года решил, что смотреться это будет, как "выбитый зуб", а построят лучше торгово-развлекательный центр. 

Что будет с экс-"Кемпински" у цирка?

Еще одна наболевшая тема у минчан — огромное серое здание посреди сталинского ампира на проспекте Независимости, в нескольких метрах от цирка. Несколько лет назад жители столицы жаловались только на испорченную набережную Свислочи и нарушение целостности архитектурной застройки Минска, теперь же — и на то, что здание попросту "простаивает". Но власти обещают: по комплексу сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. А уж снесут его или нет — решит тот, кто все и оплатит.

В Минске появилась соборная мечеть

Первую соборную мечеть в белорусской столице восстановили почти там же, где некогда стояла ее предшественница. Возводили здание около десяти лет, получилась красота неописуемая и яркий элемент в столичной архитектуре. Открывали мечеть президенты Турции и Беларуси Эрдоган и Лукашенко, а прийти в нее можно вне зависимости от религии — главное соблюдать правила.

Итоги года: как изменился Минск в 2016 году?
© Sputnik/ Анна Нефедова
Зал соборной мечети

Судьба Осмоловки не ясна

Любимый район минчан — застройка центра столицы середины прошлого века — оказался под угрозой. Градоначальник уверен, что Осмоловка "изжила себя" и подобному району не место в центре столицы. Позже Минкульт отказался признавать район исторической ценностью — хотя в интернете набирает обороты кампания поддержки Осмоловки, а за ее сохранение собирают подписи. Что будет дальше с ней — непонятно.

Итоги года: как изменился Минск в 2016 году?
© Фото: Асмалоўка / Осмоловка
Осмоловка не стала историко-культурной ценностью Минска

Набережную Свислочи начали реконструировать

"Огранка" главной водной артерии Минска началась в конце осени — специально для этого уровень воды в Свислочи понизили. Планируется сделать шире набережные, благоустроить их и сделать более презентабельными. Первый этап реконструкции Свислочи затронул проспект Победителей и набережную центральной реки недалеко от Троицкого предместья. 

Сквер Котовка чудом спасли

Спор вокруг сквера Котовка в столице разгорелся весной. Предполагалось, что здесь построят костел, для возведения культового сооружения предполагалась вырубка части деревьев. Эко-активисты и местные жители выступили против вырубки: проводили и акции, и буквально своими телами загораживали деревья от сотрудников "Зеленстроя". Пришлось в ситуацию вмешаться и мэру столицы — по решению Шорца Котовку решили не вырубать.

Итоги года: как изменился Минск в 2016 году?
© Sputnik / Виктор Толочко
Активисты расположились в парке Котовка

Все больше стрит-арта
Итоги года: как изменился Минск в 2016 году?
© Sputnik/ Елена Васильева
Что они творят: уличные художники расписывают улицу Октябрьскую

Новости с уличным искусством в Минске были не только радостными. Например, неизвестный "дорисовал" колючую проволоку к муралу о дружбе Беларуси и России. Власти Минска инициативу осудили и исправили работу, а также заявили о том, что поймали "художника". Но были и приятные новости: например, улица Октябрьская в рамках фестиваля Vulica Brazil стала еще круче. 

У Минска появился новый генплан

Генеральный план столицы утверждал лично президент. Он же и внес некие свежие идеи по развитию города. Так, Лукашенко признался: небоскребы и "стекляшки" в центре Минска ему не нравится. Отказался глава государства и от идеи расширять столицы. Вместо этого, по словам президента, город должен "дышать" и быть удобнее для своих жителей. 

 
Теги: Минск
 
 
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По новому генеральному плану развития Минск не будет расширяться, вместо этого столицу планируют сделать более удобной для жителей.

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