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Итоги года: как изменился Минск в 2016 году?
30.12.2016 20:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Под занавес уходящего 2016 года Sputnik вспоминает, как изменился Минск в этом году. Какие проблемы больше всего волновали жителей столицы, что в городе изменилось и что изменится в будущем — в обзоре Sputnik.
2-ая больница и ВДНХ: оставить нельзя, сносить
Разговоры о возможном сносе старого здания второй клинической больницы и комплекса "Белэкспо" на улице Янки Купалы велись уже давно, но до этого пока не доходило. В конце 2016 года власти Минска окончательно решили: на месте ВДНХ и 2-й горбольницы появится торгово-гостиничный центр со "смелой архитектурой". Куда после сноса "переедет" популярная книжная ярмарка — пока непонятно.
© Sputnik / Виктор Толочко
Комплекс "Белэкспо" на улице Янки Купалы
Вместо музея ВОВ "выбитого зуба" не будет
© Sputnik / Виктор Толочко
После сноса старого здания музея Великой Отечественной войны стал актуальным вопрос: что заменит здание на Октябрьской площади. Когда-то мэр Минска
Что будет с экс-"Кемпински" у цирка?
Еще одна наболевшая тема у минчан — огромное серое здание посреди сталинского ампира на проспекте Независимости, в нескольких метрах от цирка. Несколько лет назад жители столицы жаловались только на испорченную набережную Свислочи и нарушение целостности архитектурной застройки Минска, теперь же — и на то, что здание попросту "простаивает". Но власти обещают: по комплексу сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. А уж снесут его или нет — решит тот, кто все и оплатит.
В Минске появилась соборная мечеть
© Sputnik/ Анна Нефедова
Зал соборной мечети
Судьба Осмоловки не ясна
Любимый район минчан — застройка центра столицы середины прошлого века — оказался под угрозой.
Набережную Свислочи начали реконструировать
Сквер Котовка чудом спасли
© Sputnik / Виктор Толочко
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Все больше стрит-арта
© Sputnik/ Елена Васильева
Новости с уличным искусством в Минске были не только радостными. Например, неизвестный "дорисовал" колючую проволоку к муралу о дружбе Беларуси и России. Власти Минска инициативу
У Минска появился новый генплан
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По новому генеральному плану развития Минск не будет расширяться, вместо этого столицу планируют сделать более удобной для жителей.
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