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МАЗ разработал "умный" грузовик, реагирующий на изменение дорожной обстановки
30.12.2016 20:06 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 30 декабря. На Минском автозаводе завершаются испытания "умного" грузовика, который сможет самостоятельно реагировать на изменение ситуации на дороге и при необходимости вмешиваться в работу водителя: увеличивать или снижать скорость, останавливать автомобиль и предупреждать об опасности.
По информации предприятия, грузовик оснащен передовыми электронными системами повышенной активной безопасности, которые смогут предотвращать аварии. Если автомобиль распознает впереди препятствие, на которое не реагирует водитель (заснул или отвлекся), то автомобиль сам экстренно затормозит.
Автомобиль оборудован системой контроля движения по полосе. Стоит водителю съехать с занимаемой полосы движения с невключенными указателями поворота, как сработают зуммеры и вибромоторы, предупреждающие о совершении неконтролируемого маневра. В перспективе система позволит вернуть автомобиль в прежнюю полосу движения.
Кроме того, "умный" грузовик получил адаптивный круиз-контроль, который позволяет двигаться со скоростью впереди движущегося автомобиля и поддерживать заданное от него водителем расстояние. "Система будет фиксировать любое изменение скорости автомобиля, который едет впереди. Если он затормозит — снизит скорость и "умный" грузовик, ускорится — так же поступит и наша машина. Речь идет не просто о том, чтобы поддерживать определенную скорость, а чтобы экстренно реагировать на изменение дорожной обстановки и обеспечивать максимальный уровень безопасности и комфорта для водителя и тем самым повысить эффективность грузоперевозок", — отметил заместитель главного конструктора предприятия Николай Лакотко.
Эксплуатационные испытания электронных систем грузовика близятся к завершению. В 2017 году они появятся на современных грузовиках экологического класса Евро-6. "Умный" грузовик предназначен в первую очередь для европейских магистралей. "Многое зависит от особенностей существующей дорожной разметки. Например российские дороги к таким интеллектуальным системам пока еще не полностью готовы", — пояснил Лакотко.
БелаПАН.
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Минск, 30 декабря. На Минском автозаводе завершаются испытания "умного" грузовика, который сможет самостоятельно реагировать на изменение ситуации на дороге и...
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