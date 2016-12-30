Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров. Это предусмотрено указом от 28 декабря № 499 «О проекте международного договора», который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, на проведение переговоров по проекту договора уполномочен Государственный таможенный комитет.

Указом также предусмотрено подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Напомним, 26 декабря в Санкт-Петербурге Таможенный кодекс ЕАЭС был подписан главами России, казастана, Армении и Кыргызстана. Президент Беларуси на саммите на присутствовал. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, из-за отсутствия на саммите Александра Лукашенко все документы, ранее полностью согласованные, после утверждения будут направлены в Минск на подпись президенту Беларуси.

Таможенный кодекс

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.

В новый кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме того, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.

Со вступлением нового документа в силу ЕЭК будет определять верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран. Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.

Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.