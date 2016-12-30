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В Беларуси по итогам текущего года ожидается рекордный объем производства молока. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

«По итогам года ожидается увеличение объемов производства молока на 125 тыс. т до 6 млн 780 тыс. т. Республика впервые достигла таких показателей», — констатировал Леонид Заяц. При этом он заметил, что увеличены качественные показатели: среднесуточные надои приросли на 101 кг.

В целом министр сельского хозяйства и продовольствия отметил, что в уходящем году обеспечена динамика развития отрасли. Во всех категориях хозяйств темп роста производства продукции составит 103,4% к уровню 2015-го.

Хорошие результаты, по его оценке, по поставкам белорусского продовольствия на внешние рынки. «По итогам года ожидаем увеличения объемов экспорта в физических объемах реализации продукции — 100,4%. При том, что в январе-сентябре наблюдался спад в цене на мясо-молочную продукцию. На 32% ниже была цена на молоко, на 25% — ниже на мясо. Однако благодаря увеличению объемов реализации и росту цен с IV квартала имеем положительные показатели по продажам», — рассказал Леонид Заяц.

Объем валютной выручки в системе предприятий Минсельхозпрода за молоко и мясо составит порядка $ 2 млрд 254 млн.

Главным же достижением глава ведомства называет обеспечение продовольствием внутреннего рынка. «В Беларуси нет дефицита продуктов питания. На прилавках магазинов широкий ассортимент продукции. Новогоднее настроение и праздничный стол белорусам будут обеспечены», — сказал Леонид Заяц.

По его оценке, последующие годы станут для отрасли периодом становления и роста. «Программа агробизнеса на 2016−2020 годы четко ставит задачи перед сельскохозяйственной отраслью: увеличить объемы производства молока на 136%, на 125% — мяса. Экспорт продовольствия должен возрасти в 1,4 раза до уровня порядка $ 7 млрд. Это непростая задача для кадров сельского хозяйства, которая потребует ответственности, мобилизации всех резервов и сил. Тем не менее первый год пятилетки показывает, что эта задача сельскому хозяйству по плечу», — резюмировал глава Минсельхозпрода.