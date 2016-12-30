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Совмин: средний курс доллара в 2017 году составит 2 рубля 21 копейка

31.12.2016 10:18 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Правительство Беларуси утвердило среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2017-2019 годы, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров.

Совмин: средний курс доллара в 2017 году составит 2 рубля 21 копейка
© Sputnik / Виктор Толочко
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По расчетам правительства, темп роста ВВП в 2017 году составит 100,2%, в 2018м – 101,4%, в 2019-м – 102,2%.

Предполагается, что одна из ключевых ставок в экономике – рефинансирования – будет установлена в размере 16%, к концу 2018-го правительство ожидает ставку в 13%, а к концу 2019-го – в 10%.

"Курс доллара США ожидается в размере 2,2114 рубля по итогам 2017 года, 2,2267 – по итогам 2018 года, 2,2452 – по итогам 2019 года", – сообщили в пресс-службе Совмина.

Рассчитали в белорусском правительстве и цену нефти: так, баррель смеси марки Urals прогнозируется на уровне 35 долларов в 2017 году, 42 – в 2018 году, 50 – в 2019-м.

"Отношение государственного долга к ВВП запланировано на уровне 45% на протяжении всех трех лет", – отметили собеседники Sputnik.

Предполагается, что доходы госбюджета в 2017-м составят более 18 миллиардов рублей, этот показатель в последующие годы также должен расти.

Как пояснили в пресс-службе Совмина, финансовая программа разработана на основе консервативной оценки прогноза социально-экономического развития Беларуси на среднесрочную перспективу.

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство Беларуси ожидает темп роста ВВП в следующем году в 0,2%.

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