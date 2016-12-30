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Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС "в качестве основы для проведения переговоров"

31.12.2016 10:25 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 31 декабря. Указом № 499 от 28 декабря Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Документ опубликован 31 декабря на Национальном правовом интернет-портале.

Государственный таможенный комитет уполномочен на проведение переговоров по проекту договора; ведомству разрешено при необходимости вносить в документ изменения и дополнения, "не имеющие принципиального характера".

Белорусская сторона подпишет договор "при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".

Таможенный кодекс был подписан лидерами России, Армении, Казахстана и Кыргызстана 26 декабря в Санкт-Петербурге без участия Лукашенко, который не прибыл на саммит ЕАЭС без объяснения причин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все документы, предложенные к подписанию в Санкт-Петербурге, согласованы с "белорусскими партнерами" и "далее просто будут направлены в Минск с тем, чтобы Александр Григорьевич смог их там подписать".

9 декабря Александр Лукашенко провел специальное совещание, на котором потребовал обеспечить соблюдение национальных интересов страны при принятии Таможенного кодекса ЕАЭС. Он потребовал дать проекту Таможенного кодекса "объективную оценку, взвесить все за и против, просчитать последствия и возможные риски". "Несмотря на положительные отзывы государственных органов, научных организаций, у меня возникает ряд вопросов с точки зрения соблюдения в представленном документе национальных интересов", — заявил официальный лидер.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 декабря. Указом № 499 от 28 декабря Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Документ...

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