|
Лукашенко одобрил Таможенный кодекс ЕАЭС
31.12.2016 10:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.
© Sputnik Михаил Климентьев
Текст указа был размещен в субботу 31 декабря на Национальном правовом интернет-портале. Проект взят в качестве основы для переговоров, который будет проводить Государственный таможенный комитет Беларуси.
"Одобрить прилагаемый проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров", – говорится в указе.
Кроме того, документом Лукашенко разрешил ГТП при необходимости вносить в кодекс изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Президент также поручил подписать договор в случае достижения договоренности в пределах проекта.
Беларусь не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где был подписан Таможенный кодекс.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кодекс жизнеспособен, альтернативы ему нет, рано или поздно он вступит в силу. По его словам, работа над Таможенным кодексом продолжится на уровне глав правительств государств ЕАЭС, а республика также примет Таможенный кодекс, поскольку ранее согласовала его положения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко разрешил ГТК при необходимости вносить в кодекс изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии