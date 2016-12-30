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Лукашенко одобрил Таможенный кодекс ЕАЭС

31.12.2016 10:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Лукашенко одобрил Таможенный кодекс ЕАЭС
© Sputnik Михаил Климентьев
Лидеры ЕАЭС подписали Таможенный кодекс

Текст указа был размещен в субботу 31 декабря на Национальном правовом интернет-портале. Проект взят в качестве основы для переговоров, который будет проводить Государственный таможенный комитет Беларуси.

"Одобрить прилагаемый проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров", – говорится в указе.

Кроме того, документом Лукашенко разрешил ГТП при необходимости вносить в кодекс изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Президент также поручил подписать договор в случае достижения договоренности в пределах проекта.

Беларусь не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где был подписан Таможенный кодекс.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кодекс жизнеспособен, альтернативы ему нет, рано или поздно он вступит в силу. По его словам, работа над Таможенным кодексом продолжится на уровне глав правительств государств ЕАЭС, а республика также примет Таможенный кодекс, поскольку ранее согласовала его положения.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко разрешил ГТК при необходимости вносить в кодекс изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

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