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Тарифы на услуги ЖКХ утвердили в Брестской и Витебской областях

31.12.2016 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Областные исполкомы Бреста и Витебска утвердили некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2017  год, соответствующие решения облисполкомов опубликованы в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Тарифы на услуги ЖКХ утвердили в Брестской и Витебской областях
© Sputnik / Виктор Толочко
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Правительство Беларуси определило размер предельно-допустимых тарифов на услуги ЖКХ в середине декабря. Утвержденные в областях и Минске тарифы не могут превышать установленные Совмином.

Брестский и Витебский облисполкомы утвердили некоторые тарифы на субсидируемые жилищно-коммунальные услуги: так, в обеих областях стоимость водоснабжения не будет превышать 0,5301 рубля за кубометр, а цена водоотведения – не более 0,354 рубля за кубометр. 

Техобслуживание лифта в обеих областях будет стоить 1,19 рубля, а техобслуживание жилых домов – 0,1 рубля за квадратный метр жилья.

В Брестской области утверждены также обеспечивающие полное возмещение затрат тарифы: водоснабжение – 0,7839 рубля за кубометр, водоотведение – 0,6654 рубля.

Другие области Беларуси и Минск также должны в ближайшее время утвердить тарифы на услуги ЖКХ. Предполагается, что они не будут меняться на протяжении 2017 года. В среднем "жировка" за квартиру станет дороже в наступающем году на 10-11 рублей.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 34
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Утверждены некоторые субсидируемые тарифы – в частности, на техобслуживание и водоснабжение.

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