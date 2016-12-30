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Затраты на снос музея возмещать не придется. На каких условиях Каричам отдали участок в центре

31.12.2016 11:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Компании братьев Каричей, которая будет строить многофункциональный комплекс «БК КАПИТАЛ ЦЕНТР» на Октябрьской площади в Минске, не придется возмещать затраты республиканского бюджета и бюджета Минска, «ранее понесенные в связи с освоением территории, предусмотренной для реализации инвестиционного проекта по строительству объекта». Такое решение предусмотрено опубликованным в субботу национальным правовым интернет-порталом указом президента 497.

Компании «Белинте-Роба», входящей в «Дана холдинг» братьев Каричей, отдали место в самом центре Минска, где был музей истории Великой Отечественной войны, сносом которого возмущались многие минчане.


Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Указом при этом оговорено требование к ООО «Белинте-Роба» внести в бюджет города в течение 2017 года сумму, эквивалентную 1,5 млн долларов.

Снос, реконструкция, модернизация и капремонт объектов магистральной инженерной инфраструктуры в границах территории, отданной под застройку, будет выполняться за счет средств организаций, управляющих этими объектами, и «иных источников в соответствии с законодательством». Согласно указу финансирование работ по выносу объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в хозяйственном ведении «Мингорсвета», прокладке кабеля 10 кВ внешнего электроснабжения будущего многофункционального комплекса осуществляется за счет средств инвестора, «Белинте-Роба» (363 тысячи долларов).

Финансирование проектирования и строительства объектов магистральной и распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры под объект осуществляется за счет средств эксплуатирующих организаций, которые будут управлять объектами. При этом оплачивать проектирование и строительство объектов внутриплощадочной инженерной инфраструктуры будет «Белинте-Роба».

Как ранее сообщалось, строительство «БК КАПИТАЛ ЦЕНТР» запланировано на 2017−2020 годы. На его реализацию планируется направить около 40 млн долларов.

Проект, который должен завершить застройку архитектурного ансамбля одной из центральных площадей Минска, доверили компании сербских братьев Каричей.

Боголюб и Драгомир Каричи уже стали в Беларуси одними из крупнейших девелоперов. Они строят комплекс «Маяк Минска» возле Национальной библиотеки, который включает и крупный торговый центр «Дана Молл», реализуют проект в районе бывшего первого аэропорта «Минск-Мир», возводят еще несколько жилых комплексов. Как заявлял в интервью сербской газете Blic Боголюб Карич в середине года, «их компания строит 4,7 млн кв. м [жилой и коммерческой недвижимости] только в Минске, 2 млн „квадратов“ в России, Туркменистане и Казахстане». Заключены контракты на общую сумму 13 млрд долларов.

Боголюб Карич вместе со своими братьями Драгомиром, Сретеном и Зораном считался одним из самых влиятельных бизнесменов Сербии во времена правления Слободана Милошевича. Помимо компании Braća Karic (впоследствии переименована в Astra Group) они владели телеканалом BK Telekom (долгое время самым влиятельным в стране), радиостанцией и единственным тогда оператором мобильной связи Mobtel. По неофициальным данным, ежегодный оборот холдинга достигал 5 млрд долларов. Боголюб Карич несколько месяцев был даже министром приватизации Сербии. После падения режима Милошевича братья Каричи утратили свои бизнес-позиции в Сербии, но сохранили возможность влиять на политику.

 
Теги: Минск
 
 
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Компании "Белинте-Роба", входящей в "Дана холдинг" братьев Каричей, отдали место в самом центре Минска, где был музей истории Великой Отечественной войны, сносом...

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