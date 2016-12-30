﻿ Последние часы "старых" банкнот: с 1 января – только "новые" деньги. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Последние часы "старых" банкнот: с 1 января – только "новые" деньги

31.12.2016 12:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Период параллельного обращения денежных знаков образца 2000 и 2009 года завершается в Беларуси с 31 декабря, напомнили Sputnik в Национальном банке республики.

Последние часы "старых" банкнот: с 1 января – только "новые" деньги
© Sputnik / Виктор Толочко
Совмин: средний курс доллара в 2017 году составит 2 рубля 21 копейка

Деноминация белорусского рубля прошла в республике 1 июля: были введены банкноты и монеты образца 2009 года. До конца года "старые" и "новые" деньги находились в параллельном обращении.

"31 декабря 2016 года заканчивается период параллельного обращения банкнот образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года. Таким образом, завершаются основные мероприятия по проведению деноминации официальной денежной единицы – белорусского рубля", – сообщили в регуляторе.

Так, с 1 января 2017 года в качестве единственного платежного средства при наличных расчетах за товары и услуги субъекты хозяйствования будут принимать только банкноты и монеты образца 2009 года.

"Старые" деньги можно будет обменять в течение пяти лет: до конца 2019 года – в банках Беларуси, а в 2020-2021 годах – только в Нацбанке.

"С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года станут недействительными", – добавили в Нацбанке.

По состоянию на конец декабря изъято из обращения более 95% от суммы денежной наличности "старого" образца и 56% от количества банкнот, находившихся вне касс Национального банка на 1 июля 2016 года.

Крупные банкноты изъяты практически полностью, мелких номиналов выведено из обращения лишь 33%.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единственное платежное средство с 1 января – денежные знаки образца 2009 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Затраты на снос музея возмещать не придется. На каких условиях Каричам отдали участок в центре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика