МИНСК, 31 дек – Sputnik. Период параллельного обращения денежных знаков образца 2000 и 2009 года завершается в Беларуси с 31 декабря, напомнили Sputnik в Национальном банке республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Совмин: средний курс доллара в 2017 году составит 2 рубля 21 копейка

Деноминация белорусского рубля прошла в республике 1 июля: были введены банкноты и монеты образца 2009 года. До конца года "старые" и "новые" деньги находились в параллельном обращении.

"31 декабря 2016 года заканчивается период параллельного обращения банкнот образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года. Таким образом, завершаются основные мероприятия по проведению деноминации официальной денежной единицы – белорусского рубля", – сообщили в регуляторе.

Так, с 1 января 2017 года в качестве единственного платежного средства при наличных расчетах за товары и услуги субъекты хозяйствования будут принимать только банкноты и монеты образца 2009 года.

"Старые" деньги можно будет обменять в течение пяти лет: до конца 2019 года – в банках Беларуси, а в 2020-2021 годах – только в Нацбанке.

"С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года станут недействительными", – добавили в Нацбанке.

По состоянию на конец декабря изъято из обращения более 95% от суммы денежной наличности "старого" образца и 56% от количества банкнот, находившихся вне касс Национального банка на 1 июля 2016 года.

Крупные банкноты изъяты практически полностью, мелких номиналов выведено из обращения лишь 33%.