В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко подписал указ о компенсационных мерах в связи с отменой таможенных льгот для резидентов свободных экономических зон Минск, 31 декабря. Указ о компенсационных мерах в связи с отменой 1 января 2017 года таможенных льгот для резидентов свободных экономических зон подписал Александр...

Минск, 31 декабря. Указ о компенсационных мерах в связи с отменой 1 января 2017 года таможенных льгот для резидентов свободных экономических зон подписал Александр Лукашенко.По сообщению пресс-службы президента, указ устанавливает единый срок окончания деятельности свободных экономических зон — 31 декабря 2049 года.Расширяются границы свободных экономических зон "Брест", "Гродноинвест" и "Витебск". Это обусловлено "новыми условиями деятельности на международном уровне". Например, в проекте Таможенного кодекса ЕАЭС предусмотрен ряд преимуществ для портовых и логистических свободных экономических зон, а также содержатся дополнительные преференции для резидентов зон, пределы территориальных границ которых совпадают с участками таможенной границы ЕАЭС либо включают территории международных аэропортов.В СЭЗ "Витебск" будет включен участок площадью 231 га для реализации инвестиционного проекта "Строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса в поселке Болбасово Оршанского района".В СЭЗ "Брест" войдут восемь участков общей площадью 3.328,7 га, в том числе земельный участок в Бресте, который примыкает к границе Европейского союза и имеет в своем составе автомобильные пограничные переходы "Козловичи" и "Варшавский мост", железнодорожный погранпереход "Брест", пять земельных участков в Кобрине и Кобринском районе площадью 393,3 га, а также земельные участки Барановичского завода автоматических линий и ОАО "Кузлитмаш" в Пинске.В СЭЗ "Гродноинвест" намечено включить участок площадью 455 га, на котором будут созданы производственно-сервисные предприятия и транспортно-логистические центры.Указ предусматривает корректировку объема инвестиций с 1 млн евро до 500 тыс. евро. "Эта мера обусловлена острой борьбой за инвестиции, в том числе на площадке ЕАЭС, и отсутствием у инвесторов стимулов к регистрации в качестве резидентов свободных экономических зон при возможности применения преференциальных режимов в рамках декретов президента Беларуси от 7 мая 2012 года № 6 и от 6 августа 2009 года № 10 без привязки к объему инвестиций", — отмечается в сообщении.Снижение инвестиционного порога до 500 тыс. евро при условии инвестирования в течение трех лет со дня заключения договора об условиях деятельности в свободных экономических зонах "позволит увеличить количество резидентов, вовлечь в оборот неиспользуемое имущество, создать новые рабочие места", утверждается в релизе.В соответствии с указом резиденты СЭЗ освобождаются от НДС, взимаемого при закрытии таможенной процедуры свободной таможенной зоны путем помещения изготовленных товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.Кроме того, владельцы свободных таможенных складов освобождаются по 31 декабря 2019 года от НДС, взимаемого при выпуске товаров для внутреннего потребления после таможенной процедуры таможенного склада.БелаПАН.