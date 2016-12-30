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По расчетам Совмина в ближайшие три года курс доллара вырастет не более чем на 15%, нефть марки Urals подорожает более чем на 40%
31.12.2016 16:50 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 31 декабря. По итогам 2017 года курс доллара США ожидается на уровне 2,2114 рубля, 2018-го — 2,2267, 2019-го — 2,2452. Такие показатели содержатся в среднесрочной финансовой программе республиканского бюджета на 2017—2019 годы, которая утверждена постановлением Совета министров от 28 декабря № 1094.
На 31 декабря 2016 года официальный курс доллара составляет 1,9585 рубля. Следовательно, в наступающем году по расчетам правительства американская валюта подорожает на 12,9%, в 2018-м — на 0,7%, в 2019-м — на 0,8%, за три года — на 14,6%.
Размер ставки финансирования на конец 2017 года запланирован на уровне 16%, 2018-го — 13%, 2019-го — 10%.
Темп прироста ВВП в 2017 году установлен в размере 0,2%, в 2018-м — 1,4%, в 2019-м — 2,2%.
Цена на нефть марки Urals прогнозируется на уровне 35 долларов за баррель в 2017 году, 42 — в 2018-м, 50 — в 2019-м (рост за три года на 42,9%).
Отношение государственного долга к ВВП запланировано на уровне 45% на протяжении всех трех лет.
Ожидается, что доходы госбюджета в 2017 году составят 18.235.240.867 рублей, в 2018-м — 19.936.503.903, в 2019-м — 21.878.748.726; расходы — соответственно 16.739.090.345, 18.557.228.903 и 20.145.888.726; профицит — 1.496.150.522, 1.379.275.000 и 1.732.860.000 рублей.
Установлены предельные объемы расходов республиканского бюджета по государственным программам и подпрограммам по перечню, утвержденному постановлением Совета министров от 23 февраля 2016 года № 148 (без учета государственной инвестиционной программы).
Финансовая программа разработана "на основе консервативной оценки прогноза социально-экономического развития Беларуси на среднесрочную перспективу", отмечает пресс-служба Совмина. Объем доходов республиканского бюджета на 2018—2019 годы установлен исходя из нормативов отчислений от республиканских налогов, сборов (пошлин) и безвозмездных поступлений, установленных в соответствии с законодательными актами на 2017 год.
Реализация программы будет осуществляться с учетом таких мер бюджетно-налоговой политики, как обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (размера профицита) бюджета; своевременное осуществление платежей по государственному долгу; формирование республиканского бюджета с профицитом в размере не менее 25% от суммы погашения государственного долга в соответствующем финансовом году; формирование местных бюджетов без дефицита; налоговая нагрузка на экономику на уровне, не превышающем 26% ВВП; сохранение нормативов отчислений от республиканских налогов в бюджеты всех уровней в течение не менее чем трех лет, если иное не установлено законодательными актами и др.
Министерству экономики до 1 марта 2017 года поручено внести в Совет министров проект нормативного правового акта, определяющего порядок взаимодействия государственных органов и иных организаций при формировании прогноза социально-экономического развития и уточнении его основных параметров.
Министерство финансов в течение 2017 года должно вносить предложения о корректировке показателей финансовой программы на основании представленных Министерством экономики расчетов уточненных основных параметров прогноза экономического развития и важнейших денежно-кредитных показателей.
Ответственным заказчикам государственных программ поручено при необходимости инициировать внесение изменений в государственные программы в соответствии с предельными объемами расходов республиканского бюджета по госпрограммам и подпрограммам, установленными на 2017—2019 годы в финансовой программе.
Александр Лукашенко требует увеличить среднюю зарплату по стране в 2017 году до 500 долларов США (сейчас она меньше 400 долларов). Независимые экономисты говорят об угрозе печатания "пустых денег", которые подстегнут инфляцию и курс доллара.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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По расчетам Совмина в ближайшие три года курс доллара вырастет не более чем на 15%, нефть марки Urals подорожает более чем на 40%
Минск, 31 декабря. По итогам 2017 года курс доллара США ожидается на уровне 2,2114 рубля, 2018-го — 2,2267, 2019-го — 2,2452. Такие показатели содержатся в среднесрочной...
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