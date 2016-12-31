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В Беларуси повышены тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг

01.01.2017 08:15 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 1 января. В Беларуси повышены тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг.

Согласно постановлению правительства, с 1 января 2017 года стоимость теплоэнергии увеличена на 17%, до 15,6098 белорусского рубля за 1 Гкал. На 17% выросла и цена на газ природный в отопительный период для населения.

При увеличении тарифов расчетные платежи семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг (по основным и дополнительным услугам) возрастут на 10,98 рубля и составят в отопительный период 79,38 рубля.

Субсидируемые государством тарифы на водоснабжение составят не более 0,5301 рубля за 1 куб. м (ранее — 0,2790 рубля); водоотведение (канализацию) — не более 0,354 рубля за 1 куб. м (0,1863 рубля); техническое обслуживание жилого дома — не более 0,1 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц (0,0995 рубля); техническое обслуживание лифта — не более 1,19 рубля с одного проживающего в месяц (0,6911 рубля).

Тариф на техническое обслуживание лифта не превысит 1,33 рубля с одного проживающего в месяц (ранее — 1,2 рубля).

Стоимость электроэнергии пока остается на прежнем уровне.

Не превысят прошлогоднего уровня и размеры платежей населения за услуги обращения с твердыми коммунальными отходами.

Не изменятся также размеры возмещения населением расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (за исключением лифтов) в многоквартирных жилых домах. Они установлены на уровне не более 0,39 рубля с одного проживающего в месяц. Что касается электроэнергии на работу лифтов, то тариф вырос с 0,26 до 0,47 рубля с одного проживающего.

На прежнем уровне остались тарифы за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (не более 0,53 рубля с одного проживающего в месяц); техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома (не более 0,91 рубля с одной квартиры в месяц).

Не изменились и тарифы на водоснабжение, водоотведение (канализацию) и техническое обслуживание жилого дома, обеспечивающих полное возмещение затрат.

Оплачивать жировку по новым тарифам граждане начнут в феврале.

30 ноября вице-премьер Анатолий Калинин заявлял, что в 2016 году население возмещало 60% стоимости услуг ЖКХ. "Задача была 50%, но мы с учетом ряда реализованных программ и жесткого контроля [без увеличения тарифов] выходим на 60%", — сказал он.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 января. В Беларуси повышены тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг. Согласно постановлению правительства, с 1 января 2017 года стоимость...

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