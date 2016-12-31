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Все услуги электросвязи в Беларуси облагаются НДС по повышенной ставке 25%

01.01.2017 10:00 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 1 января. С 1 января все услуги электросвязи в Беларуси будут облагаться НДС по повышенной ставке 25%.

"В настоящее время эта ставка уже применяется, но только в отношении услуг, оказываемых абонентам, — отмечал на пресс-конференции 21 декабря начальник главного управления методологии налогообложения организаций МНС Игорь Скринников. — С января 2017 года применение ставки станет несколько шире, потому что она будет применяться в отношении всех услуг электросвязи".

"То есть, если сейчас мы эту повышенную ставку применяем только в отношении услуг электросвязи, оказываемых абонентам, то с 1 января 2017 года это будут в целом все услуги, которые по соответствующему перечню видов экономической деятельности будут относиться к услугам электросвязи. Все они будут подлежать налогообложению по ставке 25%", — добавил представитель МНС.

"Определение той или иной услуги, относится ли она к электросвязи, — это в большей степени технические моменты. Зачастую налоговые органы не могут сами идентифицировать данные виды услуг, и здесь на помощь приходят специалисты Министерства связи и информатизации", — отметил Скринников.

Налог на добавленную стоимость в отношении оборотов по реализации на территории Беларуси услуг электросвязи, оказываемых абонентам, был повышен с 20 до 25% 1 апреля 2016 года на основании указа президента № 111 "О налогообложении и утверждении бюджета прожиточного минимума". Это повлекло соразмерный рост тарифов для конечных пользователей услуг связи.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 января. С 1 января все услуги электросвязи в Беларуси будут облагаться НДС по повышенной ставке 25%. "В настоящее время эта ставка уже применяется, но...

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