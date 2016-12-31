Один из лидеров "Молодого фронта" (не зарегистрирован в Беларуси) Дмитрий Дашкевич отпущен на свободу. Фото вернувшегося из милиции домой политика разместил в социальной сети " Фэйсбук " блогер Эдуард Пальчис.

Дашкевич и еще один активист "МФ" Павел Прокопович незадолго до полуночи были задержаны в районе Национальной академии наук на пути к Октябрьской площади и доставлены в Первомайский РУВД.



Ранее Дашкевич в социальных сетях пригласил граждан прийти 31 декабря в 23.45 на Октябрьскую площадь и встретить Новый год под бело-красно-белыми флагами. Таковых оказалось три человека.