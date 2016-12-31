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Дашкевич встретил Новый год в милиции

01.01.2017 10:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Один из лидеров "Молодого фронта" (не зарегистрирован в Беларуси) Дмитрий Дашкевич отпущен на свободу. Фото вернувшегося из милиции домой политика разместил в социальной сети "Фэйсбук" блогер Эдуард Пальчис.

Дашкевич и еще один активист "МФ" Павел Прокопович незадолго до полуночи были задержаны в районе Национальной академии наук на пути к Октябрьской площади и доставлены в Первомайский РУВД.

Ранее Дашкевич в социальных сетях пригласил граждан прийти 31 декабря в 23.45 на Октябрьскую площадь и встретить Новый год под бело-красно-белыми флагами. Таковых оказалось три человека.

 
 
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Дашкевич в социальных сетях пригласил граждан прийти 31 декабря в 23.45 на Октябрьскую площадь и встретить Новый год под бело-красно-белыми флагами. Таковых оказалось...

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