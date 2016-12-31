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Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

01.01.2017 11:15 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 1 января. Беларусь 1 января 2017 года снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно постановлению правительства от 28 декабря 2016 года, ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с 90,4 до 79,1 доллара за тонну, пошлина на прямогонный бензин — с 64,1 до 43,5 доллара, на товарные бензины — с 55,1 до 23,7 доллара за тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составляет 23,7 доллара за тонну (ранее — 36,1). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, были снижены 1 декабря минувшего года.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 января. Беларусь 1 января 2017 года снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского...

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