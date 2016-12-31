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Эксперт: Новые кредиты без жесткой программы реформ вредны для экономики

01.01.2017 12:05 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 1 января. Новые внешние заимствования будут полезны белорусской экономике, если их выделят под жесткую программу реформ. Такое мнение в интервью БелаПАН высказал бывший председатель правления Национального банка Станислав Богданкевич, комментируя переговоры властей с Международным валютным фондом.

"Всякий кредит — это палка о двух концах, — подчеркнул он. — Кредиты полезны не для потребления, не для проедания. Кредит МВФ без жесткой программы преобразований экономики вреден для Беларуси: у нас и так внешний долг зашкаливает. И Евразийский банк развития, кстати, тоже недавно указал на превышение потолка госдолга".

По словам профессора Богданкевича, новые внешние заимствования экономике нужны, "но только под программу кардинальных преобразований модели экономического развития, под программу оживления экономики", а оживление это "невозможно без временного понижения ставок налогов для бизнеса, без структурных реформ". "Если не первые лица в правительстве, то вторые лица в министерствах согласны с МВФ и готовы, как я понял, на такую программу. В правительстве немало разумных, подготовленных людей, но они просто не имеют нужных полномочий", — отметил эксперт.

"Если бы в рамках новой программы нам выделяли бы по 100—200 миллионов долларов после выполнения каждого шага дорожной карты реформ, такой кредит был бы полезен", — считает Богданкевич.

Он обратил внимание на то, что если МВФ при выделении средств настаивает на реформировании экономики, то у другого кредитора — Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) — "чисто монетаристский подход" к выделению средств. "Они имеют в виду соблюдение определенных параметров по инфляции, валютному курсу. Мы не выполнили только небольшое количество мероприятий, необходимых для выделения третьего транша евразийского кредита", — отметил экс-глава Национального банка.

Впрочем, добавил он, здесь следует учитывать ухудшение политических отношений с Россией, которая играет ведущую роль в решениях по евразийским кредитам и может затормозить процесс предоставления Беларуси заимствований. 

Очередной транш кредита ЕФСР Беларусь рассчитывала получить до конца октября 2016 года, однако в декабре представители фонда заявили: вопрос о выделении Минску денег будет рассмотрен в начале 2017 года.

Белорусские власти также надеются на получение в ближайшем будущем кредита МВФ в размере 3 млрд долларов сроком на 10 лет.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 января. Новые внешние заимствования будут полезны белорусской экономике, если их выделят под жесткую программу реформ. Такое мнение в интервью БелаПАН...

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