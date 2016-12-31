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С 1 января продовольственным магазинам рекомендовано указывать на ценниках стоимость товара за килограмм и литр
01.01.2017 12:01 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 1 января. С 1 января 2017 года продовольственным магазинам рекомендовано указывать на ценниках стоимость товара за килограмм и литр.
Как пояснила на пресс-конференции 1 декабря заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Ирина Наркевич, такое решение принято торговым ведомством с учетом международного опыта. "Мы увидели, что в Европе эти цены пишут. Сегодня у нас представлен широкий ассортимент товаров в рознице в различной упаковке от 1 грамма до 50 килограммов. Появились товары, расфасованные не в привычные 250 граммов, 1 литр или 1 килограмм, например масло, молоко, крупа. Многие, в том числе пожилые люди, экономят и хотят купить товар подешевле, и цена на нестандартных упаковках в 0,45 грамма, 0,85, 0,93, 0,95 литра не позволяет им сориентироваться", — отметила Наркевич.
Поэтому, по ее словам, 1 января вводится рекомендация для того или иного пищевого продукта, номинальная масса которого не превышает 250 г (мл), указывать цену за 100 г (мл); для пищевых товаров свыше 250 г (мл) — цену за 1 кг (л). Данная рекомендация касается не только ценников, но и информации в рекламе, каталогах, добавила замминистра.
Пока на выполнение рекомендации торговым объектам отводится два месяца, а с 1 июля 2017 года рекомендация станет обязанностью.
Марина Носова, БелаПАН.
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С 1 января продовольственным магазинам рекомендовано указывать на ценниках стоимость товара за килограмм и литр
Минск, 1 января. С 1 января 2017 года продовольственным магазинам рекомендовано указывать на ценниках стоимость товара за килограмм и литр. Как пояснила на...
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