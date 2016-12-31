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В новогоднем поздравлении Трамп пообещал вернуть США величие
01.01.2017 14:28 — Новости Экономики | Tut.by
Избранный президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Новым годом и пообещал после вступления в должность начать работу над возвращением величия стране. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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С Новым годом и благословений вам всем. С нетерпением жду прекрасного и полного процветания 2017 года, когда мы вместе начнем делать Америку великой снова
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