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«Лукойл» заключил контракт с «Лукойл-Белоруссия» на поставку нефти в объеме 2,5 млн тонн в 2017 году, следует из сообщения российской компании.

Ориентировочная стоимость контракта составила около 550 млн долларов плюс или минус 5%. Поставки будут осуществляться трубопроводным транспортом в соответствии с согласованным графиком месячных поставок, отмечается в сообщении. Сделка совершена на условиях DDU Новополоцк (ОАО «Нафтан») и/или Мозырь (ОАО «Мозырский НПЗ»).

На 2016 год «Лукойл» заключил аналогичный контракт с «Лукойл-Белоруссия».

Власти Беларуси и России до сих пор не могут урегулировать нефтегазовый конфликт.

Вице-премьер Владимир Семашко заявлял , что решение по нефтегазовым вопросам с Москвой должно быть найдено не позднее I квартала 2017 года.

Беларусь желала в 2016 году получить 24 млн тонн российской нефти. Но поставки были сокращены до 18 млн тонн из-за долга Минска по газу.

«Лукойлу» в Беларуси необходимо поддерживать работу сети своих заправок. Согласно данным компании, компании принадлежат 81 АЗС, а также 5 нефтебаз и 3 газонаполнительные станции.