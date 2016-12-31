|
"Лукойл" в 2017 году не планирует урезать поставки нефти в Беларусь
01.01.2017 14:23 — Новости Экономики | Tut.by
«Лукойл» заключил контракт с «Лукойл-Белоруссия» на поставку нефти в объеме 2,5 млн тонн в 2017 году, следует из сообщения российской компании.
Ориентировочная стоимость контракта составила около 550 млн долларов плюс или минус 5%. Поставки будут осуществляться трубопроводным транспортом в соответствии с согласованным графиком месячных поставок, отмечается в сообщении. Сделка совершена на условиях DDU Новополоцк (ОАО «Нафтан») и/или Мозырь (ОАО «Мозырский НПЗ»).
На 2016 год «Лукойл» заключил аналогичный контракт с «Лукойл-Белоруссия».
Власти Беларуси и России до сих пор не могут урегулировать нефтегазовый конфликт.
Вице-премьер Владимир Семашко
Беларусь желала в 2016 году получить 24 млн тонн российской нефти. Но поставки были сокращены до 18 млн тонн из-за долга Минска по газу.
«Лукойлу» в Беларуси необходимо поддерживать работу сети своих заправок. Согласно данным компании, компании принадлежат 81 АЗС, а также 5 нефтебаз и 3 газонаполнительные станции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Лукойлу" в Беларуси необходимо поддерживать работу сети своих заправок.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии