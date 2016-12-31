﻿ "Лукойл" в 2017 году не планирует урезать поставки нефти в Беларусь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Лукойл" в 2017 году не планирует урезать поставки нефти в Беларусь

01.01.2017 14:23 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Лукойл» заключил контракт с «Лукойл-Белоруссия» на поставку нефти в объеме 2,5 млн тонн в 2017 году, следует из сообщения российской компании.

Ориентировочная стоимость контракта составила около 550 млн долларов плюс или минус 5%. Поставки будут осуществляться трубопроводным транспортом в соответствии с согласованным графиком месячных поставок, отмечается в сообщении. Сделка совершена на условиях DDU Новополоцк (ОАО «Нафтан») и/или Мозырь (ОАО «Мозырский НПЗ»).

На 2016 год «Лукойл» заключил аналогичный контракт с «Лукойл-Белоруссия».

Власти Беларуси и России до сих пор не могут урегулировать нефтегазовый конфликт.

Вице-премьер Владимир Семашко заявлял, что решение по нефтегазовым вопросам с Москвой должно быть найдено не позднее I квартала 2017 года.

Беларусь желала в 2016 году получить 24 млн тонн российской нефти. Но поставки были сокращены до 18 млн тонн из-за долга Минска по газу.

«Лукойлу» в Беларуси необходимо поддерживать работу сети своих заправок. Согласно данным компании, компании принадлежат 81 АЗС, а также 5 нефтебаз и 3 газонаполнительные станции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Лукойлу" в Беларуси необходимо поддерживать работу сети своих заправок.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Эксперт: Новые кредиты без жесткой программы реформ вредны для экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика