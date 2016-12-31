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Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в результате теракта в Стамбуле . Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В Беларуси с глубокой болью восприняли известие о террористическом акте в Стамбуле в новогоднюю ночь, повлекшем гибель и ранения десятков мирных граждан разных стран. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Беларуси.

"Белорусская сторона решительно осуждает все проявления терроризма и подтверждает солидарность с дружественным народом Турции", - говорится в заявлении.

В МИД также выразили искренние сочувствия родным и близким погибших и направили пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.