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Минск осудил проявления терроризма и подтвердил солидарность с дружественным народом Турции

01.01.2017 15:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Фото: Reuters

Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в результате теракта в Стамбуле. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В Беларуси с глубокой болью восприняли известие о террористическом акте в Стамбуле в новогоднюю ночь, повлекшем гибель и ранения десятков мирных граждан разных стран. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Беларуси.

"Белорусская сторона решительно осуждает все проявления терроризма и подтверждает солидарность с дружественным народом Турции", - говорится в заявлении.

В МИД также выразили искренние сочувствия родным и близким погибших и направили пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

 
 
Ссылка на источник 22
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Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в результате теракта в Стамбуле. Об этом БЕЛТА...

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