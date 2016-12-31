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Заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков приступил к исполнению обязанностей главы этой организации в связи с истечением 31 декабря 2016 года срока действия полномочий занимавшего этот пост Николая Бордюжи. Об этом сообщила пресс-служба ОДКБ.

"В связи с истечением 31 декабря 2016 года срока полномочий генерального секретаря ОДКБ Бордюжи Николая Николаевича, установленных решением Совета коллективной безопасности ОДКБ "О генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности" от 21 декабря 2015 года, исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича", - говорится в сообщении.

Николай Бордюжа занимал пост генсека ОДКБ с 2003 года. В декабре 2015 года на прошедшем в Москве саммите организации было принято решение о продлении срока его полномочий до 1 января 2017 года. 26 декабря 2016 года Бордюжа сообщил, что вопрос о новом генсеке будет решен на заседании Совета ОДКБ в апреле 2017 года.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в настоящее время рассматривается несколько кандидатур на пост главы организации, но решение пока не принято.