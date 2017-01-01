ГОМЕЛЬ, 1 янв — Sputnik. Выгодней всего в Гомеле торговать чаем и кофе, сообщили Sputnik в налоговой инспекции по Советскому району Гомеля.

На территории самого крупного района Гомеля зарегистрировано 3567 индивидуальных предпринимателя, которые осуществляют 326 различных видов деятельности. По итогам 11 месяцев 2016 года ИП пополнили бюджет на 6,2 млн рублей.

"Наибольшей популярностью у индивидуальных предпринимателей традиционно пользуется розничная торговля. Этот вид деятельности применяют 1207 наших ИП. В уходящем году наибольшая сумма налогов в бюджет — более 25 тысяч рублей — поступила от предпринимателя, занимающегося розничной торговлей чая и кофе", — привел цифры начальник налоговой инспекции Константин Трацевский.

Самым же доходным бизнесом среди ИП в налоговой инспекции назвали сдачу внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества. Благодаря этому виду деятельности женщина-предприниматель смогла неплохо заработать и перечислила в бюджет более 49 тысяч рублей налога.

К уникальным для Гомеля налоговики отнесли производство музыкальных инструментов, а также организацию конференций и профессиональных выставок. Это самые редкие из зарегистрированных видов предпринимательской деятельности, пояснил Трацевский.