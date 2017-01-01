Детальный анализ валютного рынка Форекс показывает, что не всегда цена на нем изменяется равномерно. Объясняется это как активностью самих игроков, так и публикацией финансовых новостей, которые влияют на динамику.

При этом за одну сессию на рынке могут быть как спокойные моменты, так и промежутки с большими колебаниями и резкими скачками. При спокойной торговле трейдеры получают пусть и не большой, но стабильный результат. Увеличение волатильности, в свою очередь, дает больше возможностей для заработка, но и риски при этом существенно возрастают. Поэтому если вы не желаете на финансови пазари потерять свой депозит, лучше отказаться от такой торговли в пользу более спокойных времен.

Давайте рассмотрим поведение цен на европейской сессии, поскольку она ближе всего находится по временному диапазону к московской, где работают практически все отечественные трейдеры. При этом в качестве финансовых инструментов также выступают валютные пары, состоящие из европейских валют.

По Московскому времени европейская сессия начинает свою работу в 9 утра, когда большее число трейдеров только приступает к проведению операций технического анализа. В это время валютные котировки сохраняют слабую активность, а тренд, как правило, сохраняет свое прежнее направление.

К 10 утра ситуация на рынке существенно преображается, поскольку в работу вступает еще и Лондонская биржа. К этому времени многие трейдеры уже определили для себя направление сделок и приступили к открытию позиций. Далее валютный рынок переходит в режим ожидания новых событий из мира финансов. В этот период не стоит ожидать разворота сохранявшихся тенденций, однако текущий тренд может быть существенно стимулирован, если опубликованные новости подтвердят его движение.

Ближе к полудню публикуются наиболее значимые для еврозоны новости, касающиеся индексов, значений учетных ставок, показатели торговых балансов и ВВП. До 15 часов рынок находится в подвешенном состоянии, при котором вероятность разворота тренда сохраняется на высоком уровне. Поэтому трейдерам следует держать ситуацию под контролем и при необходимости своевременно закрывать позицию. Это время как нельзя лучше подходит для приверженцев стратегии скальпинга, когда с трендом игроки могут зарабатывать быстро и много, но для этого нужна хорошая сноровка.

Большие колебания появляются на рынке и при окончании европейской сессии, ближе к 17 часам, когда все европейские площадки, помимо Лондонской, прекращают свою работу. В это время търговски софтуер должны быть особенно внимательны к настроению трейдеров, торгующих на американской торговой сессии, поскольку в это время суток именно они формируют основное настроение тренда по европейским валютам.

На каждом участке внутридневной тенденции присутствуют чередования трендовых откатов и возрастаний. Но для того, чтобы вычислить их величину, придется учитывать силу движения и динамику рынка. Также стоит учитывать неординарное мышление у подавляющей массы трейдеров. Первыми торговлю начинают мелкие инвесторы, не оказывающие особого влияния на тренд. Крупные игроки выходят только после публикации важных новостей, формируя тем самым основной тренд на своем временном интервале.

Таким образом, контроль поведения валютных котировок рынка Форекс на каждой из торговых сессий позволяет трейдеру составить собственную схему движения и вычислить основные закономерности рынка. Благодаря этой информации вы сможете выгодно открывать новые ордера и своевременно закрывать сделки, получая при этом максимальную прибыль.