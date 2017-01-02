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Госкомвоенпром: Основной целью социально-экономического развития организаций на 2017 год является активизация факторов устойчивого экономического роста
02.01.2017 18:41 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 2 января. Основной целью социально-экономического развития организаций Государственного военно-промышленного комитета на 2017 год является активизация факторов устойчивого экономического роста на основе реализации основных приоритетов, сформированных планами на 2016—2020 годы, и создание условий для дальнейшего пятилетнего развития, сообщили БелаПАН в Госкомвоенпроме.
"Нам необходимо на высоком организационном уровне провести международную выставку вооружения и военной техники Milex-2017, показав достойный уровень инновационной деятельности, взаимодействия науки с оборонно-промышленной отраслью экономики, международного научно-технического сотрудничества, подтвердив международный имидж Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального капитала", — говорится в сообщении ведомства.
В комитете отметили, что экспортная политика будет активной в развитии и динамичной по созданию благоприятных условий для закрепления на традиционных рынках, вхождению и освоению новых рынков вооружений. "Работая в этом направлении, мы должны стремиться получать максимальную отдачу от участия в каждом мероприятии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами", — отмечают в Госкомвоенпроме.
Итоги сформированного портфеля заказов на 2017 год по каждому предприятию показали, что в целом по комитету соответствующая работа ведется достаточно активно и нацеливает на оптимистичный план, подчеркнули в ведомстве.
"Руководителям холдингов и организаций-спецэкспортеров необходимо продолжить поиск наиболее перспективных и прибыльных сфер приложения капитала и технологического задела, позволяющих в сжатые сроки создавать востребованные образцы вооружения, военной и специальной техники и технологии, направленные на экспорт, обеспечить инвестиционную и кредитную привлекательность и вместе с этим разумно распоряжаться собственными средствами", — говорится в сообщении.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Госкомвоенпром: Основной целью социально-экономического развития организаций на 2017 год является активизация факторов устойчивого экономического роста
Минск, 2 января. Основной целью социально-экономического развития организаций Государственного военно-промышленного комитета на 2017 год является активизация...
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