В Толочине кипят страсти. Поводом стала внезапная новость: местный элеватор, едва ли не самое успешное предприятие района, отдают Оршанскому комбинату хлебопродуктов. Людей беспокоит: зачем рентабельное предприятие хотят присоединить к проблемному? А если быть точным, кредитора — к должнику. В проблеме разбиралась « СБ Беларусь Сегодня ».





…Двери в актовом зале открыты настежь, прямо в фойе — ряды стульев. Всем, кто пришел на собрание послушать аргументы в пользу объединения, места не хватило. Собрание назначили в нерабочее время, вечером, чтобы каждый желающий смог услышать ответы из первых уст.

Гендиректор ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» Физули Гасанов начал с главного:

— В августе президент подписал указ № 320 «О развитии сельскохозяйственного производства Витебской области». Документ определяет порядок создания четырех интеграционных структур, которые объединят в одно юридическое лицо сельхозпроизводителей, переработчиков и торговлю. Одна из них создается на базе нашего комбината. Смысл интеграции в том, чтобы значительно снизить затраты на производство молока и мяса и в итоге сделать продукцию более конкурентоспособной. Ваш элеватор в этой цепочке необходим. Магазины Толочинского элеватора — самые популярные в районе.



Магазины Толочинского элеватора — самые популярные в районе.

С тем, что крупному товаропроизводителю легче отстаивать свои интересы на рынке, не поспоришь. Как и с тем, что без особых мер оздоровления неплатежеспособные хозяйства, а их на Витебщине больше половины, с колен не встанут.

Но толочинцев волнует вот что. В указе № 320 есть перечень 37 предприятий, которые должны войти в так называемые агропромышленные холдинги. Толочинского элеватора в этом списке нет. Еще три месяца назад о подобной реорганизации речь не шла. Напротив, элеватор взялся спасать местную бытовку, которая дышит на ладан: в коллектив влились еще 50 человек. Строили планы по ремонту зданий, покупке оборудования, думали, чем закрывать будущие убытки нового подразделения. Чтобы выйти хотя бы в ноль, начали строить еще один склад для хранения зерна.

И вдруг как гром среди ясного неба: до конца года облисполком планирует присоединить элеватор к Оршанскому КХП. При этом он задолжал толочинцам почти 4 миллиарда неденоминированных рублей.



Блок солнечных батарей, установленный на котельной элеватора.

Впрочем, долги — дело для элеватора обычное, говорит его директор Александр Пашурин:

— За хранение зерна с нами почти никто не рассчитывается деньгами. Платят за услуги мукой, продукцией животноводства или заключают договоры перевода долга. Если расчет идет в виде комбикормов, все еще сложнее. Отдаем его хозяйствам под новый урожай, потом они нам зерно, которое снова идет на комбикорм, и цикл повторяется. Еще в конце 1990-х, решая проблему хронических неплатежей, мы открыли первый магазин. Начинали торговать не от хорошей жизни, но преуспели. Имеем 19 магазинов, в масштабах района их розничный товарооборот составляет 20%. В этом году открыли три новых объекта — в агрогородках Горщевщина и Озерцы, а также в райцентре. Торговля и элеватор живут как единый организм. Одно без другого очень быстро пойдет на дно.

Сегодня на предприятии работают 240 человек, из них 80 — в фирменной торговле. У многих, в том числе у директора, в трудовой книжке единственная запись. Средняя зарплата на элеваторе 729 рублей, выплачивается вовремя.

Каких усилий стоит такая стабильность, здесь знает каждый. Всем также известно о тяжелом финансовом положении хозяйств и мясо-молочных комбинатов, которые по указу № 320 должны присоединить к Оршанскому КХП. Платят там мало, часто с задержками. Поверить в то, что объединение не ухудшит экономику элеватора, сложно.



На собрании коллектива элеватора выступает гендиректор ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» Физули Гасанов.

Но не только это беспокоит людей, объяснила бухгалтер Татьяна Томашевич:

— Есть ведь программа развития малых городов. Что в нашем Толочине осталось? Никаких самостоятельных предприятий, одни участки и филиалы республиканских и областных организаций. За счет чего будет развиваться город? Куда пойти людям при неминуемом снижении заработной платы? Неизбежна при объединении и оптимизация численности. А что будет с торговлей? Мы видим, какой ассортимент предлагает фирменная сеть «Орис» Оршанского КХП. Он не выдерживает никакой критики. Полсотни «Орисов» имеют товарооборот, сопоставимый с нашим. А все потому, что им нечем платить поставщикам.

Физули Гасанов на собрании заверял, что элеватор войдет в состав комбината хлебопродуктов не филиалом, а в качестве самостоятельного юридического лица, и стало быть, все останется, как прежде. Мол, в этом случае долги одного предприятия никак не скажутся на возможностях другого, никто не сможет отобрать прибыль: сколько заработаете, столько и получите.

«Но если ничего не изменится, зачем тогда огород городить?» — возражали толочинцы.

Гендиректор Оршанского КХП на собрании так и не дал ответа на этот простой вопрос. Хотя в письме на имя председателя облисполкома он объяснил так: «Выручка от реализации продукции ОАО «Толочинский элеватор» в среднем в месяц составляет 778,8 тысячи рублей. Основные затраты — 250 тысяч. Таким образом, предприятие располагает возможностью направлять средства на приобретение 2600 тонн зерна, что покрывает ежемесячную потребность для содержания свиноводческих комплексов ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов». Также за счет присоединения будет улучшен бухгалтерский баланс комбината по разделу «собственный капитал», так как толочинский элеватор имеет положительное значение показателя «чистые активы».

О том, как именно элеватор получает свою выручку, в письме ни слова. Для полной картины добавим: активы двух комбинатов, которые в первую очередь должны присоединиться к холдингу, имеют минус 39,9 миллиона рублей. И это почти в десять раз больше толочинского плюса.

В надежде спасти родное предприятие работники элеватора звонили недавно на «прямую линию» облисполкома. Двое дозвонились. Руководитель области Николай Шерстнев сказал по этому поводу:

— Определяя судьбу толочинского элеватора, мы исходим из общих интересов. Предприятие сохранит статус юридического лица, планируемая интеграция не коснется его работников, не отразится на заработной плате коллектива, если она обоснована.

В неоплатном долгу

Процедуру банкротства проходит дочернее коммунальное производственное унитарное предприятие «Специализированное ремонтно-строительное управление г. Витебска». Проблемы начались в 2014 году с присоединением прогоревшей мебельной фабрики «Заря». Рассчитавшись с кредиторами «Зари», они сами оказались в долгах.

Решение о ликвидации ОАО «Городокский райагропромснаб» экономический суд Витебской области вынес 30 сентября 2016 года. Однако райисполком подал апелляционную жалобу, и в итоге назначена экономическая экспертиза, которая решит, сможет ли должник восстановить платежеспособность. Задолженность райагропромснаба — 7,3 миллиона рублей. С 2004 года к нему присоединили едва ли не десяток отстающих колхозов и совхозов.

Компетентное мнение

Сергей Егоров, председатель Толочинского райисполкома:

— Сегодня элеватор — второй налогоплательщик в районе. Работники коллектива имеют право на свое мнение, и мы выслушали их. Но 96% акций принадлежит райисполкому, и он вправе распоряжаться своей собственностью.

Главный вопрос и для нас как собственников, и для людей: не повлияет ли тот факт, что Оршанский комбинат хлебопродуктов будет заполнять их емкости своим зерном, отрицательно на работу всего предприятия? Учитывая, что элеватор в указ № 320 не включен, считаю, что экономисты двух предприятий должны как следует поработать над планом развития, ставя во главу угла интересы не только коллектива, но и района.

Прямая речь

Александр Пашурин, директор ОАО «Толочинский элеватор»:

— Как я ни просил людей воздержаться от коллективных обращений, письма пошли в различные инстанции. Отдаю себе отчет в том, что меня, возможно, уволят. Конечно, будет обидно. Элеватор — дело всей моей жизни. Но еще больше буду переживать, если останусь руководителем и на моих глазах оно будет разваливаться.

Помню времена, когда в емкостях у нас было всего 17 тысяч тонн зерна и работали на элеваторе 8 человек вместе с начальником. Как директор я принял зернохранилище на 110 тысяч тонн и 130 сотрудников. В тяжелые годы мы сократились до 70 человек. Чтобы выжить, делали книжные полки и гробы… Тогда я дал себе слово: не уйду, пока не восстановлю численность.

Мы ее перешагнули. Создали торговую сеть, строили склады, активно ищем клиентов по всей стране, чтобы обеспечить объемы и сохранить финансовую стабильность. Это непросто даже с моим опытом. На сегодня при почти одинаковых площадях в Лиозно хранят 87 000 тонн зерна, в Горках — 94 000, в Толочине — 175 000. Те, кто живет на 350 рублей в месяц, может быть, считают, что мы тут жируем. Хорошо устроились. Не понимают, что девять месяцев в году элеватор работает в круглосуточном режиме.