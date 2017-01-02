Отличительной чертой развития белорусского рынка M&Aв прошлом году стало доминирование сделок между частными компаниями.

Из значимых покупок-продаж, в которых участвовало государство, выделяется увеличение государственной доли в акционерном капитале Слуцкого сахарорафинадного комбината.

Завтра твоей страны составило топ-10 самых значимых сделок по покупке-продаже активов, совершенных в 2016 году компаниями с белорусским капиталом.

1. «Юрас Ойл» — «Уралкалий»

В июле группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продала 20% акций одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений «Уралкалия» ранее малоизвестному белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку. Накануне сделки 20% акций «Уралкалия» на бирже стоили 1,6 млрд долларов.

Дмитрий Лобяк является одним из совладельцев дистрибутора удобрений на белорусском рынке компании «Юрас Ойл» и однокурсником (по Минскому суворовскому училищу) другого крупного акционера «Уралкалия» Дмитрий Мазепина. Эксперты предполагают, что Дмитрий Мазепин впоследствии может консолидировать долю своего нового партнера на себя.

Белорусский акционер практически сразу объявил о целесообразности возобновления сотрудничества с ОАО «Беларуськалий», которое было прекращено в 2013 году после скандального ареста гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.

2. Masquerade (MSQRD) — Facebook

Громкой сделкой в IT-секторе, который в последние годы является главным генератором новостей на белорусском M&A-рынке, стала покупка Facebook белорусского мобильного приложения MSQRD. Мобильный сервис позволяет снимать фото и видео с различными масками на лице пользователя и выкладывать кадры в Instagram.

По неофициальной информации, основатели MSQRD белорусы Евгений Невгень и Сергей Гончар и россиянин Евгений Затепякин получили не менее 50 млн долларов и акции самой крупной мировой IT-компании. Помимо разработчиков приложения, солидную прибыль получили и венчурные инвесторы, рискнувшие вложиться в проект.

3. EPAM Systems — Vanguard Group, Dextrys

В двух крупных M&A-сделках в первой половине 2016 года фигурировала компания EPAM Systems, созданная и возглавляемая уроженцем Минска Аркадием Добкиным.

В начале года группа фондов Vanguard Group прибрела 5,9% акций EPAM Systems. Рыночная стоимость пакета на момент сделки составляла 170 млн долларов. Через несколько месяцев уже сама EPAM Systems оформила сделку по приобретению китайского разработчика программного обеспечения и приложений Dextrys. Сумма покупки-продажи не сообщалась.

4. «Конте Спа» — Туровский молочный комбинат

В конце года стало известно, что компании «Конте Спа», «ОДКрегион» и «Конте Трейд» стали новыми акционерами Туровского молочного комбината — крупного производителя элитных сыров.

«Конте Спа» и его «дочек» Дмитрий и Валентин Байко и Ричард Шерель выкупили пакет акций ТМК у его создателя Игоря Чернявского («Агролизинг»). Также из состава акционеров вышло сельскохозяйственное предприятие «Туровщина».

5. «Белагропромбанк» и БПС-Сбербанк — «Простор-Трейд»

Летом 2016 года «Белагропромбанк» и БПС-Сбербанк стали владельцами двух крупных объектов недвижимости, ранее принадлежащих некогда самому влиятельному бизнесмену Беларуси Юрию Чижу.

долги по ранее выделенным его компании «Простор-Трейд» кредитам «Белагропромбанк» (за 75 млн долларов) стал юридическим хозяином «Арены-Сити», а БПС-Сбербанк (за 29 млн долларов) — одного из гипермаркетов ProStore и паркинга на Каменногорской. Объекты перешли к банкам по сделкам возвратного лизинга, то есть «Простор-Трейд» арендует эти торговые центры и рассчитывает в перспективе их выкупить.

6. velcom — «Атлант Телеком» и «Телесеть»

В ноябре австрийская TelekomAustriaGroup объявила о приобретение крупнейшего частного интернет-оператора «Атлант Телеком» и его дочерней компании «Телесеть». На момент сделки у «Атлант Телекома» было 126 тысяч абонентов фиксированной связи и 49 тысяч абонентов кабельного телевидения. По итогам 2015 года компания получила 16 млн евро операционной прибыли.

В результате объединения бизнесов на белорусском рынке появился новый крупный оператор — главный конкурент государственного «Белтелекома».

7. «Фармлэнд» — Национальная иммунобиологическая компания («Ростех»)

Фармацевтическая компания «Фармлэнд», созданная белорусским и голландским бизнесменами Иваном Логовым и Ником Зи, летом 2016 года продала подразделению российской госкорпорации «Ростех"-"Нацимбио» контрольную долю в минском предприятии по выпуску препаратов плазмы крови человека.

«Ростех» намерен инвестировать в проект 1,7 млрд российских рублей.

8. Wargaming — Boomlagoon

В уходящем году вновь отличилась на M&A-рынке компания Wargaming. На этот раз белорусский разработчик онлайн-игр обратил внимание на Скандинавию.

Объектом сделки для Виктора Кислого стала финская мобильная студия Boomlagoon. Wargaming, которая является лидером в игровом сегменте на ПК и консолях, пытается войти в число ведущих компаний на мобильном рынке.

9. Государство — Слуцкий сахарорафинадный завод

Одной из крупнейших сделок на рынке, где присутствовал государственный интерес, стало увеличение госдоли на Слуцком сахарорафинадном заводе. В результате допэмиссии белорусское правительство довело свою долю в этом предприятии с 25,4% до 51%.

Таким образом, все сахарные заводы Беларуси, приватизированные менеджментом и трудовым коллективом в середине 1990-х годов, перешли под полный контроль властей Беларуси.

10. «Амкодор» — Fecto Belarus Tractors

Холдинг «Амкодор», диверсифицирующий рынки сбыта техники, в уходящем году вошел в капитал пакистанского предприятия Fecto Belarus Tractors.

Белорусы стали совладельцами 50% компании, в которую планируется в течение пяти лет инвестировать 20 млн долларов.