﻿ В Беларуси открыто новое месторождение нефти. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Беларуси открыто новое месторождение нефти

03.01.2017 10:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Специалисты белорусского нефтегазодобывающего объединения "Белоруснефть" открыли новое месторождение нефти, сообщили Sputnik в пресс-службе объединения.

В Беларуси открыто новое месторождение нефти
© Sputnik / Виктор Толочко
От буровой установки до скважины: как добывают белорусскую нефть

Белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно требовал от нефтяников активизировать поиски залежей углеводородов в республике, отмечая, что "если есть нефть, то где-то должен быть и газ". В декабре 2016 года вице-премьер Беларуси Михаил Русый, выступая в парламенте, заявил, что в республике может быть дополнительно открыто несколько месторождений нефти с запасами до 5 миллионов тонн. 

"В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение. Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название Угольское", — сообщили в объединении.

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1 миллион 695 тысяч тонн нефти. Более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины, отметили в объединении. Там также рассказали о некоторых этапах открытия месторождения. Так, во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры поисковая скважина №1 —Угольская с глубиной 5218 метров при освоении семилукского горизонта дала приток нефти с газом дебитом около 39,5 тонны в сутки.

Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.

Как ранее сообщал Sputnik, в последние три года "Белоруснефть" стабилизировала добычу нефти на уровне 1,645 миллионов тонн в год. Вся добываемая в Беларуси нефть экспортируется в страны Евросоюза, преимущественно в Германию.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расположенное в Гомельской области новое месторождение получило название Угольское, его запасы оцениваются почти в 1,7 миллионов тонн нефти.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Экспорт белорусских товаров в ЕС за январь-ноябрь упал на треть, поставки в Россию вышли в плюс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика