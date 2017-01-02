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Обанкротившийся "Серж" распродает машины, склады и станки

03.01.2017 09:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Признанный экономическим судом Минска банкротом белорусский производитель бельевого трикотажа ООО "Серж" выставил на продажу имущество. 

Обанкротившийся "Серж" распродает машины, склады и станки
© Sputnik/
"Серж" стал банкротом и отдает все трусы в одни "хорошие руки"

В конце сентября 2016 года "Серж" был признан экономически несостоятельным, компания должна быть ликвидирована до середины сентября 2017 года. После принятия такого решения экономическим судом в сентябре прошлого года "Серж" распродавал остатки готовой продукции, сырья и материалов. 

Как отмечается в материалах, размещенных на сайте Верховного суда Беларуси, на 30 января 2017 года в Минске назначено проведение торгов имуществом "Серж". На торги, которые пройдут в форме открытого аукциона, выставлено 80 лотов, в том числе две иномарки — Volkswagen Caravelle и Mersedes-Benz S 550, а также административные, производственные, складские помещения, технологическое оборудование. Сумма шага торгов по каждому лоту составляет 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем будет признано лицо, предложившее наибольшую цену.

В марте 2016 года экономический суд Минска принял к рассмотрению заявление компании "Серж" о признании ее экономически несостоятельной. Судом было начато производство по данному делу. В сентябре 2016 года ООО "Серж" было признано банкротом. Срок ликвидационного производства установлен до 19 сентября 2017 года. В качестве кредиторов ООО "Серж" выступают два крупных белорусских коммерческих банка с преобладающей долей иностранного капитала.

В сентябре 2016 года Минфин объявил дефолт по облигациям "Сержа". Ранее владелец "Серж" белорусский бизнесмен Сергей Атрощенко заявлял, что в качестве антикризисной меры и с целью сохранить трудовой коллектив он создал новое юрлицо "Серж-фэшн". Именно эта компания продолжит производство белья под прежним брендом. Между тем, источники в финансовых кругах отмечали, что регистрация новой компании и перевод в нее уцелевших активов были предприняты бизнесменом как попытка уйти от выполнения своих финансовых обязательств.    

 
Теги: Минск
 
 
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Компания выставила на продажу 80 лотов, в числе которых иномарки, административные и производственные помещения, оборудование, торги пройдут в конце января.

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