|
Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 9.45 3 января 2017 года
03.01.2017 09:50 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 3 января. На 3 января 2017 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют:
Доллар США — 1,9585 белорусского рубля (19.585 за единицу валюты без учета деноминации)
Евро — 2,0450 (20.450)
Российский рубль (за 100) — 3,2440 (324,40)
Украинская гривна (за 100) — 7,2004 (720,04)
Корзина валют — 0,2542
По сравнению с субботой, 31 декабря, курсы валют не изменились.
Коэффициент "евро/доллар" — 1,0442, "доллар/российский рубль" — 60,373, "доллар/гривна" — 27,20.
В минских обменных пунктах коммерческих банков 3 января в 9.45 доллар покупали по 1,935—1,96 (19.350—19.600) и продавали по 1,968—1,982 (19.680—19.820) рубля. По сравнению с субботой средний курс покупки вырос на 0,2 копейки (до 1,9505 рубля), или на 20 рублей (до 19.505), продажи — на 0,05 копейки (до 1,9725 рубля), или на 5 рублей (до 19.725).
Индикативные курсы на остальных сегментах: 1,95—1,96 (19.500—19.600) при покупке, 1,97—1,98 (19.700—19.800) при продаже.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 9.45 3 января 2017 года
Минск, 3 января. На 3 января 2017 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют: Доллар США — 1,9585 белорусского рубля...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии