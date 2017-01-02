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Центры поддержки предпринимательства создадут в Быховском и Осиповичском районах

03.01.2017 10:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Центры поддержки малого и среднего предпринимательства планируют создать в 2017 году в Быховском и Осиповичском районах.

Главными задачами этих структур будут информирование, консультирование, обучение в сферах менеджмента и стартапов, маркетинга и экспорта, инноваций и инвестиций субъектов малого и среднего бизнеса, а также сопровождение и продвижение бизнес-проектов, сказал заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Виктор Красовский.

Центры поддержки предпринимательства создадут именно в Быховском и Осиповичском районах, так как они экономически развиты, с хорошей логистической инфраструктурой и квалифицированным персоналом, а численность населения превышает 30 тыс. человек, пояснил Виктор Красовский. По его словам, Центры помогут придать новый импульс развития бизнеса на этих территориях.

В Могилевской области сейчас действует 14 субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе 10 центров поддержки и 4 инкубатора малого предпринимательства. За 2016 год ими оказаны услуги более 10 тыс. клиентам, проведено 159 семинаров, в которых приняли участие свыше 3,5 тыс. человек.

— Нам необходимо и дальше развивать инфраструктуру поддержки, сделав особый акцент на повышении эффективности ее работы, качестве оказываемых услуг, доступности их для создаваемых предприятий. Это также хороший резерв и помощь горрайисполкомам в решении задач по поддержке предпринимательства в районах, — считает Виктор Красовский.

По его словам, в 2016 году в качестве центра зарегистрировано ОАО «Кричевский рынок», в качестве инкубатора — коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Могилевское агентство развития». Продолжится в регионе работа по созданию инкубаторов малого предпринимательства и при поддержке проекта международной технической помощи программы ООН.

 
 
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