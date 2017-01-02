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Экспорт белорусских товаров в ЕС за январь-ноябрь упал на треть, поставки в Россию вышли в плюс

03.01.2017 09:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Фото: Reuters

В Беларуси экспорт товаров по итогам января-ноября подтянулся к уровню прошлого года (минус 13,3% против минус 15,7% за девять месяцев), при этом отрицательное сальдо по этой позиции продолжает расти — за месяц оно увеличилось сразу на 497 млн долларов, сообщает Белстат.

За одиннадцать месяцев нынешнего года за пределами страны продано товаров на 21,3 млрд долларов, в том числе поставки в Россию составили 9,8 млрд долларов (+2,1% к аналогичному периоду прошлого года), в страны ЕС — 5,3 млрд (минус 32,8%).

Импорт товаров по итогам января-ноября сократился на 10,5% до 24,7 млрд долларов. Здесь основной объем поставок также приходится на Россию (13,8 млрд, минус 11,6% к аналогичному периоду прошлого года). Импорт товаров из ЕС снизился на 6,5% до 4,9 млрд долларов.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-ноября составило 3,453 млрд долларов (минус 2,956 млрд по уточненным данным за десять месяцев) против 3,086 млрд за аналогичный период прошлого года.

 
 
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В Беларуси экспорт товаров по итогам января-ноября подтянулся к уровню прошлого года (минус 13,3% против минус 15,7% за девять месяцев), при этом отрицательное сальдо по...

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