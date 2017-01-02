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Снижены тарифы на электричество для частных домов с электрокотлами

03.01.2017 10:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Тарифы на электрическую энергию для населения, используемую для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной суммарной мощностью более 5 кВт, снижены в Беларуси с 1 января 2017 года, сообщили Sputnik в ПО "Белэнерго".

Снижены тарифы на электричество для частных домов с электрокотлами
© Sputnik Рамиль Ситдиков
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Там напомнили, что тарифы на электрическую и тепловую энергию для населения установлены постановлением Совмина №1035 от 16 декабря 2016 года. 

"Для стимулирования использования населением электрической энергии для целей отопления и горячего водоснабжения дифференцированные уровни тарифов на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт снижены", – пояснили в Белэнерго.

В частности, с 1 января 2017 года в период минимальных нагрузок (с 23:00 до 06:00) тариф составит 0,0831 рубля за 1 кВт·ч, тариф рассчитан с применением понижающего коэффициента 0,7. Для сравнения, с 1 июля 2016 года тариф составлял 0,1188 рубля за 1 кВт·ч.

В остальное время суток будет действовать тариф в размере 0,1544 рубля за 1 кВт·ч (понижающий коэффициент 0,43). Ранее, с 1 июля 2016 года тариф составлял 0,3564 рубля. Более подробно с тарифами на электроэнергию для населения можно ознакомиться на сайте Белэнерго.

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 января к тарифам на электроэнергию, используемую для отопления и подогрева воды, будут применяться понижающие коэффициенты, в зависимости от периода нагрузок.

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