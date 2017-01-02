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На консервном заводе в Кобрине будут выращивать форель

03.01.2017 10:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Консервный завод в Кобрине уже пару лет как приказал долго жить: предприятие еще в середине 2000-х резко сократило выпуск продукции, потом вовсе закрылось и было выставлено на торги. Много раз проводились аукционы, но «воз» из нескольких просторных производственных зданий и трехэтажного административного корпуса стоял недвижимо, хоть раз за разом цена снижалась, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

И даже если уходил с молотка, то не навсегда — заинтересовавшиеся было объектом инвесторы так и не становились его новыми хозяевами. Бывший флагман переработки плодоовощной продукции районного масштаба «завис», казалось, навсегда, рассматривался даже вопрос о распродаже каждого строения в отдельности. И вот — свершилось! 2016 год стал прорывным для бывшего консервного завода.

Собственником всего комплекса зданий стало ЧУП «Жилстройкомплект» — местное предприятие, которое вот уже добрый десяток лет занимается строительством. Руководство концерна «Брестмясомолпром», в чьем ведении находился консервный завод, оценивает состоявшуюся сделку на «отлично», отмечая ряд позитивных моментов: в результате продажи объекта бюджет получил дополнительные средства, добротные, пригодные к использованию здания не будут пустовать и разрушаться, после запуска в работу новое предприятие откроет рабочие места и начнет платить налоги…

А что же будет на месте старого консервного? Вы не поверите — новый собственник планирует использовать его для… разведения рыбы!

— Пока на объекте идут подготовительные работы, а в перспективе здания будут реконструированы для выращивания форели весом до 1 килограмма, — сообщил нам заместитель директора группы компаний «Жилстройкомплект» Сергей Кожух.

Казалось бы, с чего строительной компании заниматься рыбным промыслом? Перепланировка зданий для них дело привычное. Оказывается, подобный опыт у «Жилстройкомплекта» тоже имеется, правда, на территории Польши. Так что в новом году Кобрин ожидает потрясающая новинка.

Впрочем, и прежний бренд — консервного производства — новый собственник планирует сохранить. «Форель будете консервировать?» — спрашиваю. «Да нет, овощи и фрукты, — ответил Сергей Николаевич. — С детства помню вкус кобринских салатов. Так что продолжим традицию, Кобрин за это спасибо скажет».

 
Теги: Брест
 
 
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Собственником всего комплекса зданий стало ЧУП "Жилстройкомплект".

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