Трехуровневые апартаменты общей площадью 419 кв.м с водопадом, джакузи и тренажерным залом вот уже 5,5 лет «висят» в продаже. За это время здесь не изменилось почти ничего, кроме цены: в 2011 году квартира выставлялась за $2 млн , занимая первое место в ТОПе самых дорогих; сейчас цена снижена до $600 тыс .

Интерьер квартиры хоть и дорогой, но отсылает нас в лихие 90-е: кожаные диваны, темное дерево, натуральный камень на стенах, кадки с пальмами и ковры на полу, вероятно, являются одним из факторов, замедляющих темпы продаж. Другой фактор — огромная жилая площадь. В пересчете на кв.м цена пентхауса в доме на Москвина оказывается не такой уж высокой — $1431 за метр с отделкой. В 2011 году «квадрат» в этой же квартире выставлялся за $4773.

Дом на Москвина, 8, считается элитным. Потолки здесь высокие, квартир мало, постройка датирована 2003 годом.