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Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
03.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Девятикомнатная квартира на ул. Москвина
Трехуровневые апартаменты общей площадью 419 кв.м с водопадом, джакузи и тренажерным залом вот уже 5,5 лет «висят» в продаже. За это время здесь не изменилось почти ничего, кроме цены: в 2011 году квартира
Интерьер квартиры хоть и дорогой, но отсылает нас в лихие 90-е: кожаные диваны, темное дерево, натуральный камень на стенах, кадки с пальмами и ковры на полу, вероятно, являются одним из факторов, замедляющих темпы продаж. Другой фактор — огромная жилая площадь. В пересчете на кв.м цена пентхауса в доме на Москвина оказывается не такой уж высокой — $1431 за метр с отделкой. В 2011 году «квадрат» в этой же квартире выставлялся за $4773.
Дом на Москвина, 8, считается элитным. Потолки здесь высокие, квартир мало, постройка датирована 2003 годом.
«Родовое гнездо» на 950 кв.м в Новинках
Четырехуровневый особняк на участке в 20 соток почти 4 года как выставлен на продажу. В 2013 году продавец
Основной дом построен из красного кирпича, утеплен и оштукатурен. Сюда входит гараж на два авто, 5 спален, кабинет, кинозал, тренажерка, бильярдная с зеркальным шаром, винный погреб, зимний сад и два камина.
Кроме хозяйского дома площадью 650 кв.м на участке расположен гостевой домик поскромнее, впрочем, и он тянет на полноценный европейский коттедж в два уровня и 300 кв.м. Построен из красного кирпича, оцилиндрован брусом, внутри есть бассейн, джакузи, три сауны, бильярд, камин и купель.
На участке с ландшафтным дизайном оборудован навес для авто, беседка для барбекю, вольер для собаки и даже теплица, хотя сложно представить, что покупатель дома за $1,5 млн будет в ней выращивать огурцы.
Коттедж возле Национальной библиотеки
Трехуровневый дом общей площадью 464 кв.м, расположенный в Большой Слепянке, был выставлен на продажу почти 4 года назад. В
Видимо, заявленную цену во многом определяет место. Элитная застройка за Национальной библиотекой обладает всеми преимуществами городской жизни (всего 20 минут езды до центра города, развитая инфраструктура) и при этом окружена лесом и граничит со Слепянским каналом. Минчане окрестили эту застройку «Белоруссой Рублевкой».
Коттедж со SPA-комплексом и бассейном в Юхновке
Двухэтажный классический особняк на участке площадью 18 соток в 20 км от Минска вот уже 2,5 года не исчезает из продаж. В объявлении стоит пометка «Срочно!», но уступать в цене владелец явно не спешит: если в 2014 году коттедж выставлялся за
Общая площадь трехуровневого дома — 480 кв.м. Помимо спален, гостиных и санузлов, в нем расположены SPA-комплекс, бассейн, гараж. На участке ландшафтный дизайн, беседка-барбекю и живописный пруд, через который переброшен мостик. Как и в случае трехуровневой квартиры на Москвина, коттедж в Юхновке своим спорным дизайном отсылает нас в далекие 90-е. «Удел для избранных, мечта для многих,» — гласит продающий текст.
Коттедж в Боровлянах с лепниной и золотом
Дом из красного кирпича общей площадью 383 кв.м обставлен, как говорится, по-богатому: тут тебе и изысканная лепнина, и зеркала в золоченых рамах, и потолочные своды в амурах и облаках, и без преувеличения золотая сантехника. В июне 2014 года особняк выставлялся на продажу за
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Realt.by проследил судьбу элитных квартир и коттеджей, которые 3-6 лет назад выставлялись на продажу и до сих пор не ушли из объявлений. Некоторые продавцы снизили цену...
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