﻿ Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются

03.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

 

Девятикомнатная квартира на ул. Москвина

Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются

Трехуровневые апартаменты общей площадью 419 кв.м с водопадом, джакузи и тренажерным залом вот уже 5,5 лет «висят» в продаже. За это время здесь не изменилось почти ничего, кроме цены: в 2011 году квартира выставлялась за $2 млн, занимая первое место в ТОПе самых дорогих; сейчас цена снижена до $600 тыс.

Интерьер квартиры хоть и дорогой, но отсылает нас в лихие 90-е: кожаные диваны, темное дерево, натуральный камень на стенах, кадки с пальмами и ковры на полу, вероятно, являются одним из факторов, замедляющих темпы продаж. Другой фактор — огромная жилая площадь. В пересчете на кв.м цена пентхауса в доме на Москвина оказывается не такой уж высокой — $1431 за метр с отделкой. В 2011 году «квадрат» в этой же квартире выставлялся за $4773.

Дом на Москвина, 8, считается элитным. Потолки здесь высокие, квартир мало, постройка датирована 2003 годом. 

Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются

«Родовое гнездо» на 950 кв.м в Новинках

Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются

Четырехуровневый особняк на участке в 20 соток почти 4 года как выставлен на продажу. В 2013 году продавец просил за него $1,95 млн, сейчас немного поумерил амбиции и готов оторвать имение от сердца в обмен на $1,45 млн.

Основной дом построен из красного кирпича, утеплен и оштукатурен. Сюда входит гараж на два авто, 5 спален, кабинет, кинозал, тренажерка, бильярдная с зеркальным шаром, винный погреб, зимний сад и два камина.

Кроме хозяйского дома площадью 650 кв.м на участке расположен гостевой домик поскромнее, впрочем, и он тянет на полноценный европейский коттедж в два уровня и 300 кв.м. Построен из красного кирпича, оцилиндрован брусом, внутри есть бассейн, джакузи, три сауны, бильярд, камин и купель.

На участке с ландшафтным дизайном оборудован навес для авто, беседка для барбекю, вольер для собаки и даже теплица, хотя сложно представить, что покупатель дома за $1,5 млн будет в ней выращивать огурцы.

Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются

Коттедж возле Национальной библиотеки

Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются

Трехуровневый дом общей площадью 464 кв.м, расположенный в Большой Слепянке, был выставлен на продажу почти 4 года назад. В 2013 году продавец просил за него $1,5 млн, сейчас готов расстаться с ним за $1,2 млн. Снаружи усадьба выглядит просто и непритязательно: бежевый оштукатуреный дом, скромный участок площадью 5,6 сотки, английский газон. Интерьер тоже довольно умеренный: есть здесь и звериные шкуры, и зеркала в золоченых рамах, но глаз от них не кровит.

Видимо, заявленную цену во многом определяет место. Элитная застройка за Национальной библиотекой обладает всеми преимуществами городской жизни (всего 20 минут езды до центра города, развитая инфраструктура) и при этом окружена лесом и граничит со Слепянским каналом. Минчане окрестили эту застройку «Белоруссой Рублевкой».

Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются

Коттедж со SPA-комплексом и бассейном в Юхновке

Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются

Двухэтажный классический особняк на участке площадью 18 соток в 20 км от Минска вот уже 2,5 года не исчезает из продаж. В объявлении стоит пометка «Срочно!», но уступать в цене владелец явно не спешит: если в 2014 году коттедж выставлялся за $700 тыс., то сейчас с ним готовы расстаться за $650 тыс.

Общая площадь трехуровневого дома — 480 кв.м. Помимо спален, гостиных и санузлов, в нем расположены SPA-комплекс, бассейн, гараж. На участке ландшафтный дизайн, беседка-барбекю и живописный пруд, через который переброшен мостик. Как и в случае трехуровневой квартиры на Москвина, коттедж в Юхновке своим спорным дизайном отсылает нас в далекие 90-е. «Удел для избранных, мечта для многих,» — гласит продающий текст.

Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются

Коттедж в Боровлянах с лепниной и золотом

Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются

Дом из красного кирпича общей площадью 383 кв.м обставлен, как говорится, по-богатому: тут тебе и изысканная лепнина, и зеркала в золоченых рамах, и потолочные своды в амурах и облаках, и без преувеличения золотая сантехника. В июне 2014 года особняк выставлялся на продажу за $850 тыс., но с тех пор продавец существенно снизил цену: теперь он готов расстаться с домом за  $499 тыс. Трехуровневый коттедж стоит на участке в 15 соток, в цоколе расположена сауна, тренажерный зал и бассейн.

Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
Элитные «висяки»: квартиры и коттеджи, которые уже много лет не продаются
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Realt.by проследил судьбу элитных квартир и коттеджей, которые 3-6 лет назад выставлялись на продажу и до сих пор не ушли из объявлений. Некоторые продавцы снизили цену...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Госкомвоенпром: Основной целью социально-экономического развития организаций на 2017 год является активизация факторов устойчивого экономического роста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика