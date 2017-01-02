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Кредиторы готовы ждать: фабрика шоколада "Идеал" запустит производство

03.01.2017 11:40 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Белорусский производитель шоколада под брендом "Идеал" СООО "Первая шоколадная компания" заключил мировое соглашение со своими кредиторами и планирует начать запуск производственных линий, сообщили Sputnik в экономическом суде Брестской области.

Кредиторы готовы ждать: фабрика шоколада "Идеал" запустит производство
© flickr.com/ antoine
Кредиторы хотят закрыть владельца бренда "Идеал", власти против

В начале октября экономический суд Брестской области, рассмотрев дело о банкротстве СООО "Первая шоколадная компания", предоставил возможность сохранить компанию через заключения мирового соглашения с кредиторами. В ходе судебного заседания было удовлетворено ходатайство представителя антикризисного управляющего об отложении рассмотрения дела об открытии ликвидационного производства.

"Кредиторами – а это в основном банковские организации, долги перед которыми занимают около 80% в реестре требований, – было заключено мировое соглашение, документ был подписан на общем собрании кредиторов и в установленном порядке направлен в экономический суд Брестской области", –сообщили в суде.

Там отметили, что соглашение было утверждено судом. Документ предполагает рассрочку погашения задолженности на длительный период, но не исключает возможности привлечения к субсидиарной ответственности по долгам предприятия учредителей общества, включая иностранных. 

Планируется, что с 10 января "Первая шоколадная компания" начнет плановый запуск производственных мощностей. При этом производитель не будет отказываться от уже известного бренда "Идеал". 

СООО "Первая шоколадная компания" было зарегистрировано в качестве резидента свободной экономической зоны "Брест" в 1997 году. В июне 2016 года экономический суд Брестской области возбудил в отношении СООО дело о банкротстве. В марте 2016 года компания выпустила последнюю партию продукции и остановила производство из-за долгов по платежам за потребленные энергоресурсы.

В конце июня прошлого года суд вынес постановление о начале конкурсного производства по иску ликвидационной комиссии и назначил управляющую компанию.

В 2017 году бренду "Идеал" исполняется 20 лет.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Кредиторы СООО "Первая шоколадная компания" согласились на мировое соглашение, дающее возможность рассрочки по уплате долгов, с 10 января фабрика начнет запуск...

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