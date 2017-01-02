Минск, 3 января. Имущество ООО "Серж" выставлено на продажу. Информация об этом размещена в объявлениях об открытии конкурсного производства по делам о банкротстве на сайте Верховного суда.

Торги в форме открытого аукциона пройдут 30 января в Минске. На продажу выставлено 80 лотов, в том числе несколько автомобилей, административные, производственные, складские помещения, технологическое оборудование. Сумма шага торгов по каждому лоту составляет 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем может стать лицо, предложившее наибольшую цену. Заявки и документы на участие в торгах принимаются заказной корреспонденцией до 26 января.

Крупный белорусский производитель нижнего белья и трикотажа ООО "Серж" подал заявление о признании его экономически несостоятельным в Экономический суд Минска в марте 2016 года. Заявление было подано после того, как ООО "Серж" исчерпало все меры по предупреждению экономической несостоятельности и досудебного оздоровления, предусмотренные законодательством, отметили в пресс-службе компании.

Новое юридическое лицо — ООО "Серж-Фэшн" — продолжает производить и реализовывать продукцию под торговой маркой Serge в Беларуси и на внешних рынках.

Предприятие "Серж" было основано в 1996 году в Минске. Десять лет назад по объемам производства, уровню технологий и динамике развития занимало второе место после "Мілавіцы" среди частных компаний. Во второй половине 2015 года "Серж" появился в списках неплательщиков бюджету.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Имущество ООО "Серж" выставлено на продажу Минск, 3 января. Имущество ООО "Серж" выставлено на продажу. Информация об этом размещена в объявлениях об открытии конкурсного производства по делам о...

Алексей Александров, БелаПАН.