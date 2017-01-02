﻿ Имущество ООО "Серж" выставлено на продажу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Имущество ООО "Серж" выставлено на продажу

03.01.2017 12:02 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 3 января. Имущество ООО "Серж" выставлено на продажу. Информация об этом размещена в объявлениях об открытии конкурсного производства по делам о банкротстве на сайте Верховного суда.

Торги в форме открытого аукциона пройдут 30 января в Минске. На продажу выставлено 80 лотов, в том числе несколько автомобилей, административные, производственные, складские помещения, технологическое оборудование. Сумма шага торгов по каждому лоту составляет 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем может стать лицо, предложившее наибольшую цену. Заявки и документы на участие в торгах принимаются заказной корреспонденцией до 26 января.

Крупный белорусский производитель нижнего белья и трикотажа ООО "Серж" подал заявление о признании его экономически несостоятельным в Экономический суд Минска в марте 2016 года. Заявление было подано после того, как ООО "Серж" исчерпало все меры по предупреждению экономической несостоятельности и досудебного оздоровления, предусмотренные законодательством, отметили в пресс-службе компании.

Новое юридическое лицо — ООО "Серж-Фэшн" — продолжает производить и реализовывать продукцию под торговой маркой Serge в Беларуси и на внешних рынках.

Предприятие "Серж" было основано в 1996 году в Минске. Десять лет назад по объемам производства, уровню технологий и динамике развития занимало второе место после "Мілавіцы" среди частных компаний. Во второй половине 2015 года "Серж" появился в списках неплательщиков бюджету.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 3 января. Имущество ООО "Серж" выставлено на продажу. Информация об этом размещена в объявлениях об открытии конкурсного производства по делам о...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Кредиторы готовы ждать: фабрика шоколада "Идеал" запустит производство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика