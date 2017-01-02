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Беларуськалий в 2016 году произвел 10 млн тонн удобрений

03.01.2017 12:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. ОАО "Беларуськалий" в 2016 году произвело немногим более 10 миллионов тонн хлоркалия, несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке, заявил генеральный директор предприятия Иван Головатый.

Беларуськалий в 2016 году произвел 10 млн тонн удобрений
© Sputnik / Виктор Толочко
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В интервью корпоративной газете "Калийщик Солигорска" он отметил, что в 2016 году на мировом рынке хлоркалия ситуация была непростой. Поздние сроки подписания основных контрактов на поставки и снижение платежеспособного спроса привели к падению цен. 

"По итогам 12 месяцев на нашем предприятии будет произведено чуть более 10 миллионов тонн удобрений. Этот достойный показатель мы удерживаем на протяжении трех последних лет", – заявил Головатый. 

Он подчеркнул, что белорусские калийные удобрения, а также выпускаемые предприятием сложные комплексные удобрения остаются востребованной продукцией. По словам Головатого, доля экспорта в общем объеме выпускаемой "Беларуськалием" продукции составляет 92,5%, удобрения поставляются в более чем 90 стран мира.

Гендиректор также сообщил, что предприятие продолжает, несмотря на общие проблемы калийного рынка, реализацию важных инвестпроектов, которые направлены на развитие производственных мощностей "Беларуськалия". 

В числе таких проектов Головатый назвал строительство Петриковского горно-обогатительного комбината. По его словам, там сейчас ведется проходка шахтных стволов рудника, а также реконструкция и обновление технологического оборудования на действующих обогатительных фабриках для снижения затрат при добыче руды и повышения качества производимых удобрений, а также расширения ассортимента.

Он также подчеркнул, что работы по вскрытию новых запасов Краснослободского рудника позволили предприятию увеличить добычу руды на 30%.

 
Теги: Минск
 
 
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