Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 3 января прошли первые в новом году торги валютами. Белорусский рубль заметно укрепился к российскому.

Доллар вырос на BYN0,0081 — до 1,9666 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0095 — до 2,0545 рубля.

Российский рубль снизился сразу на BYN0,0298 — до 3,2142 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.