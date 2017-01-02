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На первых в новом году торгах рубль сдал к доллару, но окреп к российскому рублю
03.01.2017 12:35 — Новости Экономики | Tut.by
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 3 января прошли первые в новом году торги валютами. Белорусский рубль заметно укрепился к российскому.
Доллар вырос на BYN0,0081 — до 1,9666 рубля.
Евро подорожал на BYN0,0095 — до 2,0545 рубля.
Российский рубль снизился сразу на BYN0,0298 — до 3,2142 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Доллар вырос на BYN0,0081.
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